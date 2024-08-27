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吉伊卡哇夯炸！他為扭蛋衝藏壽司爆吃百盤 「結帳失敗」驚呼：獲得冷知識了

聯合新聞網／ 綜合報導
超「吉」可愛，療癒滿點吉伊卡哇、小八貓、兔兔真的太勾錐。 圖／藏壽司提供
超「吉」可愛，療癒滿點吉伊卡哇、小八貓、兔兔真的太勾錐。 圖／藏壽司提供

連鎖迴轉壽司店「藏壽司」與日本「吉伊卡哇（ちいかわ）」聯名，吸引許多粉絲前往朝聖。有一名粉絲在社群平台Threads發文抱怨，他表示為了吉伊卡哇扭蛋，去藏壽司爆吃百盤，卻一直結帳失敗，最後才得知，原來機器結帳是有上限的。讓他驚呼：「獲得冷知識了！」，貼文一出，引發網友熱議。

台灣「藏壽司」每次聯名都能造成話題，這次與日本「吉伊卡哇」共同聯名，於8月23日至9月22日推出18款超萌扭蛋，包含吉伊卡哇、小八貓、兔兔等人氣角色變身5款「立體吊飾」、8款進食中「徽章」和5款「紙膠帶」。原PO表示，他為了想要得到吉伊卡哇扭蛋，日前跑去藏壽司爆吃100盤，沒想到到自助結帳機付款時卻一直失敗，最後才從店員那得知，原來機器結帳上限是99盤，讓他驚呼：「獲得冷知識了！」

貼文曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「好酷！怎麼吃到100的哇賽」、「有抽到吉伊卡哇嗎？」、「好強」、「這要怎麼吃完，我還太嫩了」、「上次去吃100多盤，店員嚇到跟我說要分開結帳喔」、「藏壽司這波真的投對了」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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