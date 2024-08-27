9月初試辦！有條件線上申換護照 領務局：須十年內無遺失紀錄

外交部領務局今宣布，預計於9月3日試辦「有條件式線上申換護照」，條件包括「10年內未有遺失紀錄」、「戶籍資料未變更」等。

外交部今舉行例行記者會，外交部領事事務局副局長陳尚友在報告時指出，擬於9月3日啟動試辦「有條件式線上申換護照」措施，並預告試辦首日上午9時30分將在領事事務局一樓舉行宣導活動，並由外交部長林佳龍親自主持啟用儀式。

領務局也表示，正規劃在9月初試辦「有條件式線上申換護照」專案，對象須為年滿18歲、持有自然人憑證，以及符合「護照逾期」、「10年內未有遺失紀錄」、「未涉各類加簽案」、「身處境內」、「戶籍資料未變更」等條件，護照製妥後再由當事人親領以確認人別，此措施提供更加便捷的護照換發管道，歡迎符合條件民眾屆時多加利用。

另外，針對我國護照可以免簽證、落地簽證及電子簽證前往的國家與地區，陳尚友指出，本月15日免簽證新增甘比亞、落地簽證新增盧安達及加彭，以及電子簽證新增喀麥隆及多哥，最新統計總數為167個國家與地區。

他也表示，領務局的「旅外安全指南」APP已陸續新增多項旅行實用功能，包括「手機定位推播」，可讓民眾下載後開啟定位及推播功能，即可在抵達旅行目的地時，接收到所在國家/地區的旅遊安全資訊；「新增可離線查看頁面」，可讓民眾在離線時查詢駐館聯絡資訊；「擴充我的最愛功能」，讓民眾可針對不同次旅行，自行建立旅程資料夾，將旅遊警示、各國資訊、駐外館處及急難救助翻譯卡等資訊加入資料夾；「匯率計算機功能」，可讓民眾在離線時使用各國兌幣匯率計算機。