影／台鐵員工抗爭3班制遭罰 工會批勞動部成「資方門神」
2017年台鐵產工因不滿台鐵低薪，加上員額不足，員工需採3班制、24小時「日夜休」排班，導致員工幾乎全年無休，發動抗爭後部分員工遭懲處，向勞動部申請裁決卻救濟失敗，日前台北高等行政法院宣判產工勝訴，勞動部卻提出上訴，台鐵產工今到勞動部前抗議，呼籲勞動部，勿成為台鐵資方門神打壓台鐵員工，應撤銷上訴及懲處。
台鐵產業工會秘書長朱智宇表示，台鐵要求員工全年輪血汗「日夜休」3班制，等於員工沒有完整24小時的休假日，2017年發動春節依法休假抗爭，結果有336名會員遭當時的台鐵局懲處。
朱智宇說，向勞動部申請裁決後，卻遭到勞動部裁決會以「國定假日應於7天前請假」，逾越勞基法的見解救濟失敗，最後上訴至行政法院，歷經7年多纏訟，終於在日前宣判產工勝訴，台北高等行政法院要求裁決會依判決撤銷懲處，但勞動部卻反提出上訴，儼然成為台鐵資方門神。
台鐵產業工會理事長劉仲書表示，作為公司化前最後1批召入的員工之一，非常痛心看到台鐵公司改制後，帶來的不是當時安全改革、人力補充及低薪待遇改善等承諾，作為主管機關的交通部也縱容此事，對當時爭取改善血汗班表的台鐵員工，進行國家級打壓。
工會表示，勞基法對於國定假日早已敘明需取得勞工同意，勞動部及裁決會卻逾越法規，逕自提出需要提前請假的要求，不僅枉為勞基法主管機關，這種透過裁決會決定，企圖「增訂」法規的方式，更是行政機關偷吃步的做法，呼籲勞動部撤銷上訴，若認為國定假日勞工不應有同意權，應透過正常程序提出修法。
針對是否撤告，勞動部裁決科長吳倍豪表示，本案經行政法院審理後，每次判決，包含一審、上訴審、更一審等，對於程序問題及實質爭議有不同看法，因此勞動部這次上訴，主要是要釐清行政法院的真實意見，作為往後審理案件的參考。
吳倍豪說，為釐清法律爭點，勞動部才繼續司法程序；針對台鐵產工提及基層員工薪資調整部分，依照交通部表示，目前調薪方案已送行政院核定，勞動部樂觀其成。
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