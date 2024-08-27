2028碳交易總量管制上路？環境部：討論後續減碳配套的時間點

環境部長彭啓明日前表示，今年底碳費制度有望上路，而進一步的總量管制碳交易估計2027年可研議完成，目標2028年實施。然而目前碳費徵收對象的自主減量計畫等費率優惠仍以2030年為一個階段。環境部表示，2028年會是討論所有制度配套的時間點，並非馬上突然轉為總量管制及排放交易。

環境部次長施文真今天出席「113年度科技論壇暨成果發表會」會後受訪指出，由於碳費審議委員認為碳費應有長期的討論，因此在法制程序上每年仍會公告費率。是否2028年就會走向總量管制及排放交易，這部分還得看碳費制度執行的狀況，2028年是討論後續所有減碳制度配套的時間點，不過重點是2030年前碳費收取對象在自主減量等計畫的執行成果，後續的討論才會比較完整，並不是說2028年碳費制度就結束。

施文真也強調，2028年並非馬上轉變為總量管制及排放交易，屆時要討論的減碳配套也包含碳稅的措施，不過制度上不會出現所謂雙重收費，現階段也不確定財政部研擬碳稅的進度，因此制度轉型以及利害關係人的溝通都會是重要工作。以歐洲為例，部分國家採取是碳稅、總量管制和排放交易並存的做法，但要有幾種做法還得視各國的碳定價制度來調整考量。