旅宿缺工 勞部明起擴大僑外生留用可聘3成初聘3萬

新冠疫情後面對景氣回溫，各產業對於勞工需求也有所增長，尤其旅宿業勞工缺口更為明顯。勞動部對此擴大留用僑外生，明起開放旅宿業聘僱副學士以上僑外生從事旅宿業房務、清潔、訂房、接待及所屬餐廳外場工作初次受聘薪資門檻為3萬元，續聘則為3.3萬元。

勞動部指出，明天起開放領有交通部核發觀光旅館經營執照的觀光旅館業、領有地方政府核發旅館業登記證或民宿登記證的旅宿業者，可依員工勞保人數的30%計算名額，向勞動部申請聘僱畢業僑外生從事旅宿服務中階工作，只要是副學士以上學位畢業的僑外生，且接受過國內大專校院、觀光署或產業公協會累計80小時以上實習訓練課程，初次受聘薪資門檻為3萬元、續聘3.3萬元。

勞動部表示，配合國發會積極擴大留用僑外生政策，目前僑外生每年畢業約1.3萬人，僑外生及雇主多有反映擔心受僑外生評點制額滿，以至於影響無法留台工作及雇主僱用意願低，因此建議取消配額上限，在經行政院跨部會協調後，勞動部配合鬆綁法規，8月1日起修法取消僑外生每年評點配額人數上限，協助產業放心聘僱僑外生。

此外，勞動部也鬆綁僑外生評點制項目點數，僑外生綜合評點學歷、薪資、工作含實習經驗、語文能力等項目總分200分達70分以上，就可留台從事白領專業工作，搭配取消僑外生評點制人數限制後，可望留任更多僑外生，填補產業人力缺口。

勞動部指出，經與交通部觀光署評估國內缺乏在旅宿業從事房務、清潔、訂房、接待或旅宿所屬餐廳外場等工作人才，同時考量僑外生有許多優秀人力，經跨部會共同討論後認為，擴大留用畢業僑外生對產業經濟更有助益。

另外也因工作年齡人口長期減少，有許多產業反映缺工現象，如缺乏醫院照護輔佐人力、物流倉儲理貨人力、貨車駕駛及助理人力、公路及市區汽車客運駕駛及安全管理人力等，勞動部說，後續將由國發會、勞動部、衛福部、經濟部及交通部跨部會共同評估運用僑外生人力解決缺工。而配合國家整體攬才政策長期規劃，勞動部年底前將跨部會協商朝向修法建立畢業僑外生個人工作許可制度，進一步擴大留用畢業僑外生及吸引外國學生來台就學，延攬外國人才工作及永久居留，提高我國國際競爭力。