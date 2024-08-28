2024南國漫讀節8月盛大起跑 從在地看到國際

2024南國漫讀節以「解碼新南國」為主題，8～12月有近50場活動舉辦。 圖／屏東縣政府提供

2024南國漫讀節將於8月31日登場，以「解碼新南國」為主題，解析屏東特有的「新女力時代」、「性別新思潮」、「創作新交流」、「產業新世代」與「融合新世代」，一連3個月、近50場活動，超過30位名人，以專題講座、在地市集、走讀小旅行和藍皮解憂號列車輪番接力，解碼新南國在當代社會中，如何橫跨多種領域，達到跨界的各種可能性。10月份更邀請到韓國人氣作家趙南柱首度來屏東，與讀者面對面分享。歡迎大家從屏東出發，串連整個城鎮，看見南國跨世代共融的新哲學。

8/31-9/1 開幕系列活動，首日將邀請屏東縣長周春米、作家宅女小紅、KOL娘娘、主持人陳明珠等一同對談拉開續幕，除開幕對談外，當日另有名人講座，現正熱烈開放報名中。作家宅女小紅將分享自己的人生經驗，鼓勵女性勇敢嘗試，不設限；KOL娘娘，跟大家分享最真實的自己，闡述出當代年輕族群不同樣貌的成長旅程。

9月周末開起一連串的精采講座，從屏東總圖出發，接著是繫。本屋、潮州圖書館、在，繁華阿嬤家與七木．人文空間書房等場地辦理，主題從新世代的逐夢之旅、文學創作中語言使用多元運用與和我們生活息息相關的長照問題等等，不容錯過的更有在今年全新開幕的恆春文化中心由小林賢伍的「鏡頭下的原民風貌之美」講座，整個9月份將會有豐富多彩的南國講座饗宴。

屏東縣政府文化處表示，今年南國漫讀節將從8月到12月，接連推出講座、市集、走讀、藍皮火車等近50場的精采活動，最特別是，國際級作家趙南柱將受邀出席，其作品《82年生的金智英》原著小說及電影都引起眾多共鳴。這是她在台灣的首場講座，將帶來主題《女子煩惱相談室：關於女人的生存之道》，洞悉女子面臨多樣化的生活壓力下，該如何創造屬於自己的價值。除此之外，還有許多精采可期的講者，有馬世芳、夏韻芬、許藍方、洪愛珠、房慧真、小林賢伍等人分享，讓民眾看見南國從在地到國際的嶄新風貌。

除了靜態的講座外，走讀活動將由達人領路，從故事中體現屏東老靈魂下的新人文底蘊，特別推薦被喻為一生必去一次的三年一度小琉球與東港「迎王文化祭」。「藍皮閱讀列車」則是在美好景致中了解南國的故事。相關活動報名請至：相關網址，並隨時關注屏東縣政府文化處FB粉絲團。