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今年國道已19件酒駕釀34死傷 高公局：最重吊銷駕照

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
8月15日國1南向191.8公里處事故車輛碰撞情形。圖/高公局提供
8月15日國1南向191.8公里處事故車輛碰撞情形。圖/高公局提供

根據高速公路局統計，去年國道A1、A2類交通事故，主要肇因為「酒醉（後）駕駛」者共有47件，造成3人死亡、74人受傷。今年截至7月底，相同肇因的A1、A2事故已有19件，造成1人死亡、33人受傷。高公局呼籲用路人勿存有僥倖心態，違者可處12萬元罰鍰，致人重傷或死亡更可吊銷駕照，終生不得再考領。

高公局表示，今年2月27日凌晨國3北向91.6公里處，1輛小貨車駕駛因酒後駕車自撞內側護欄，造成死亡。8月15日凌晨國1南向191.8公里處，1輛大貨車駕駛酒後駕車追撞施工標誌車，造成2人受傷。8月20日凌晨國1北向364.9公里處，又發生1輛小客車駕駛酒後駕車自撞護欄死亡。

高公局指出，若酒測超過標準值，依道路交通管理處罰條例第35條，可處汽車駕駛人新臺幣3萬以上、12萬以下罰鍰、吊扣駕照1到2年，並移置保管車輛；如同時附載未滿12歲兒童或肇事使人受傷，可吊扣駕照2到4年；因此致人重傷或死亡更可吊銷駕照，終生不得再考領。

另外，酒駕拒測罰鍰從18萬元起跳，拒測累犯則按次加罰18萬，亦可吊銷駕照。另涉及刑法公共危險罪可處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。

高公局表示，飲用酒類對於駕駛人操控車輛影響甚鉅，將導致反應遲鈍，且對速度及距離之判斷力下降，酒駕者往往認為自身意識仍然清醒，酒量好且不會超過取締標準，但實際上不僅將自身置於高度風險中，更嚴重影響其他用路人的安危，切勿存有冒險或僥倖心態。

高公局也說，今年中秋節將近，9月14、15及17日國道將採單一費率收費（即打75折，無20公里免費），9月14日5至12時將實施國5石碇、坪林南向入口匝道封閉，9月15日15至20時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道實施高乘載管制；假期間並將視各交流道行車狀況實施匝道儀控管制並機動調整。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國道 酒駕 駕照 高公局

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