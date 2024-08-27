環境部：自主減量實施至2030年 觀察減碳成效

環境部次長施文真今天表示，由於自主減量計畫等優惠措施仍然是以2030年為完整階段，希望能看到減量成效，會比較完整；若2028年要朝總量管制及排放交易前進，還是有很多法制、溝通的過程。

環境部部長彭啓明日前表示，盼3、4年內走到總量管制及排放交易，並須催生排碳減碳生態系，最快2027年研議完成，2028年實施；2032年減碳目標增至40%，年底定方案。

然而，目前關於碳費收費優惠的自主減量計畫、指定目標等草案，仍然是以持續至2030年為完整階段。媒體關心，轉型總量管制及排放交易是否會有制度上互相衝突的情況。

環境部次長施文真今天出席環境部「113年度科技論壇暨成果發表會」，會後受訪時表示，碳費費率就法制程序而言，還是會每年公告；而碳費制度執行下來，很關鍵的是收費對象的自主減量計畫，因此要看前幾年執行的方向，來決定後續要走的方向。

施文真認為，2028年會是討論所有制度配套的時間點，讓自主減量計畫、指定目標等能順利的將減量措施執行到2030年、看到減量成效，會比較完整。

施文真進一步說明，「2028年不會是馬上、突然轉變」，而是在交接的時間點；若是要朝總量管制及排放交易，還是有很多法制、溝通的過程，也要觀察自主減量計畫執行的情況。

另外，施文真說，制度上不會有雙重收費的情況，加上目前也不確定財政部研擬碳稅的進度，因此制度轉型也要討論。

施文真舉例，歐洲也有國家是碳稅、總量管制及排放交易並存，每個國家對排放源不重覆管制「是很公平的」；但也有的認為用單一方式的價格不夠，因此用另一套制度來補足，都視各國的碳定價考慮。