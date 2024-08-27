飆高溫明天熱慘！ 珊珊颱風最新路徑曝、向日本九州逼近

未來天氣依舊熱，大部分地區屬於午後雷陣雨的天氣型態。中央氣象署簡任技正伍婉華表示，今明兩天非常熱，尤其北部和東北部、大台北地區容易出現37度左右高溫，中南部35度左右，東半部及離島32至34度左右，明天會比今天來得熱。

伍婉華表示，中度颱風珊珊明天會逐漸向日本九州接近，周三至周六影響日本天氣，提醒前往日本的民眾要注意颱風動態。

珊珊颱風沒有直接影響到台灣，不過，伍婉華表示，珊珊颱風緩慢向北移動過程中，會讓台灣附近的大氣環境調整，因此每天降雨情況不一樣。今天到明天白天是未來1周水氣最少、最乾的時候，大部分地區可見陽光，只有山區中午之後有局部雷陣雨。

伍婉華表示，明天晚上開始，水氣增多，北部地區有短暫降雨機率。一直到周四隨著大氣環境變化，水氣增多。明晚北部開始下雨，周四清晨西半部地區都有短暫降雨機率，周四各地雲量變多，為多雲到晴天氣，午後各地午後雷陣雨，容易出現局部性大雨。

周五到下周一水氣又逐漸減少，伍婉華表示，大部分地區可見陽光，清晨到上午中南部有短暫降雨機率，中午以後西半部和東半部有些局部午後雷陣雨，周五、周六的午後陣雨多一些些，周日、下周一的午後陣雨稍微減少。