日本伴手禮被小姑搬光！她抱怨被嗆「自己沒收好」崩潰：跟同事收錢了

有一名女網友在臉書社團「匿名公社」上發文抱怨，她表示最近從日本回來，買了很多伴手禮，結果回娘家一趟回來卻發現東西快要被搬光了，裡面還有很多是幫同事代購的商品，令她崩潰怒喊「不是自己的東西不要動很難嗎？」貼文一出，立馬引發網友熱議。

原PO非常氣憤地連續怒喊三次「沒有問過我！沒有問過我！沒有問過我！」，但婆婆卻嗆她「自己沒收好要放客廳怪誰？」原PO自省「對！沒拿進房間藏好是我的錯」，但她仍氣得痛指「不是自己的東西不要動很難嗎？兩個小姑是蝗蟲嗎？」再說有很多東西都是同事托買的，錢都拿了，明天上班要怎麼跟同事交代呢？

文章一曝光立即引發熱議，不少人為她抱屈，「原來也有別家跟我一樣的遭遇，唉！貪小便宜的家教到處都有」、「如果是我，我會讓先生直接打給小姑，說明這是同事要的，已經收錢，麻煩送回來，再加句，雖然沒拿進房間，是我的錯，但要拿東西前，問一下很難嗎？」、「沒家教跟沒教養」、「家裡有乞丐，真是傷腦筋」、「可以隨時搬家了」、「恭喜可以搬出去住了」。

不過也有不少網友表示「要給家人吃的，代買的，一律收起來，分開放就不會有這問題」、「放在外面基本上就要有被瓜分的心理準備，除非你貼封條，不過你老公家人也很沒禮貌，都不會問一下」、「這次不硬起來，下次還是一樣」、「告知你老公一下吧，別搞到兩個人為這事吵架，甚至離婚」、「跟同事實話實說，和退錢給他們，遇到沒家教，只能記取教訓，以後把他們當賊防」。