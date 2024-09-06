360度金龍盤旋霸氣盡出！晶龍金高「轉」出好運勢

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

2024已經進入下半年，快就到了年底，回頭檢視自己一年辛勤的成果，除了希望業績飆高、步步高升，仕途更上一層樓外，也有很多人希望刮到彩票中大獎、投資股票運勢一飛衝天，又或者是順順利利過完一整年。不要懷疑，想要運勢一飛沖天，這瓶一定不能少！黑松公司聯手金門酒廠推出「晶龍登勢金門高粱酒」，以陳年金高映襯祥龍氣韻，瓶蓋上的飛龍為特殊360度旋轉攀升設計，不只轉出好運勢，更助你職場晉升、氣場增強、人生排場「順勢又登勢」！

▲「晶龍登勢金門高粱酒」獨特360度旋轉金龍設計，不只轉出好運勢，更助你職場晉升、氣場增強、人生排場「順勢又登勢」！。 (圖／黑松提供) ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

栩栩如生的金龍，威嚴而尊貴，沿著瓶蓋盤旋而上，展現帝王般的沖天之勢。眉間使用的是Swarovski施華洛世奇最新深邃綠水晶，宛如帝王的翡翠，水晶的晶瑩剔透與金龍典雅靈動的氣勢相呼應。龍珠上則閃爍著施華洛世奇極光色水晶珠，完美捕捉光線，會隨著不同角度散發璀璨迷人、神秘奇幻的光芒，彷彿蘊含著無盡的力量，帶來滿滿的好兆頭，獨特的360度盤旋設計，讓品酒者也跟著飛上雲端、滿載而歸。用來送禮蘊藏祥瑞寓意，可以獻上「好運隨行、晶耀未來」的真摯祝福，自己收藏、品飲，更象徵「神龍鎮守、富貴滿屋」。

▲金色旋轉飛龍搭配Swarovski施華洛世奇水晶，獻上「好運隨行、晶耀未來」的真摯祝福。 (圖／黑松提供) ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

除了外觀華麗、氣勢非凡十分討喜，「晶龍登勢金門高粱酒」酒體也相當令人驚艷，窖藏陳高中閃耀著細雪金箔，金黃色的酒液伴隨如雪片般飛舞的金箔，讓酒饕大呼：「晶龍加持、金光閃閃，彷彿喝的是液體的黃金，這是皇帝才能喝的酒吧！」

奔放的花果香伴隨陳高的醇順，開瓶即可感受酒香的豐富層次，展現晶龍升天的穿透力；入喉之後，陳香、糧香與淡雅果香交織，澄澈清冽質地，加上細膩優雅的香氣，雅緻甜潤的口感在舌尖味蕾纏繞打轉，如同晶龍盤旋而上，讓人垂涎流連不已；最終以清甜平衡的勁道驚喜收尾， 像是龍尾劃過天際，留下回味無窮的動人傳說，非常適合三五好友相聚共飲，彼此祝福打氣，一個人獨飲細細品味，來一場沈浸式放鬆與自我對話，也別有一番滋味，用來孝敬長輩、致贈重要的上司和客戶，更是誠意看得見！

▲「晶龍登勢金門高粱酒」自藏好運加持，送禮誠意滿滿。 (圖／黑松提供) ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「晶龍登勢金門高粱酒」，無論自藏送禮、都有晶龍替你加持祝福，助你職場上位、股票大漲起飛，不管做什麼都能順勢而起。即日起於全台菸酒專賣店、9/5起金酒公司在台指定直營門市（台北/桃園/台中/高雄店）陸續開賣，建議售價 7,800 元(實際價格、庫存及販售方式請依各通路為準)。快把握機會把璀璨晶龍還有好運福氣帶回家！

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