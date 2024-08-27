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影／戶外過度運動流汗沒喝水 20多歲男子急性腎衰竭

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
大甲李綜合醫院腎臟科醫師陳采峯表示，一名男子因喝水過少導致急性腎衰竭 (圖為示意圖）。記者游振昇／攝影
大甲李綜合醫院腎臟科醫師陳采峯表示，一名男子因喝水過少導致急性腎衰竭 (圖為示意圖）。記者游振昇／攝影

一名20多歲男子日前參加戶外活動，活動中途突然呼吸喘還全身抽筋，同事發現急送到台中大甲李綜合醫院就診，檢查發現有氮毒血症，血中的肌肉酵素比正常值高出3倍，醫師研判是過度勞動，沒有及時補充水分及電解質，導致罹患急性腎衰竭，住院治療後，才恢復正常出院。

大甲李綜合醫院腎臟科主治醫師陳采峯表示，患者在同事陪同下，坐著輪椅到急診就醫，主述腹部疼痛，急診醫師發現他意識稍微不清，進一步抽血檢查，鈉離子、鉀離子都偏低，有急性腎衰竭現象，另外有橫紋肌溶解症，研判在過熱的情形下勞動，再加上高溫天氣下，沒有補充水分，導致體內流失水分與電解質。

陳采峯指出，急性腎衰竭可能沒特別症狀，最明顯的就是「尿液變少」，或是出現血壓降低、頭暈，在高溫炎熱的天氣下，流汗過多沒有及時補充水分或電解質，讓體內電解質失衡，便會出現抽搐、抽筋，甚至會嚴重脫水，也會有低血溶性休克，在流汗過多的情況下，除了喝水，也要喝運動飲料補充電解質。

「身體缺水容易中暑，流汗又沒喝水，便容易導致急性腎衰竭。」陳采峯說，中暑後體溫會升高，體表血管會擴張加以散熱，大量血液跑到皮膚，分布到腎臟的血液便會減少，腎臟的供血不足，高溫就會傷害身體的肌肉細胞，導致橫紋肌溶解症。

陳采峯說，患者住院治療時，給予藥物及點滴治療，同時要求多補充水分，在抽血檢查確認都恢復正常後已出院；他強調，現在台灣出現極端氣候，體感溫度經常達40度，在室外工作的人，一定要按時補充水分及電解質，「等到口渴時再喝水，可能已經有微脫水現象。」

他建議不要等到口渴時才喝水，如果水分補充不夠，體內體溫調節失衡，會出現熱中暑、熱衰竭、熱痙攣等熱傷害，很容易造成急性腎損傷，病情在幾天甚至幾小時內恐突然功能惡化，也有可能造成不可恢復的症狀，嚴重恐會接受一輩子的透析治療，提醒民眾一定要適時隨時補充水分。

腎臟 運動 醫師 高溫

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