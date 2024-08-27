珊珊颱風將撲日 賈新興估在這登陸、長時間大範圍影響

中度颱風珊珊即將侵襲日本。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，初步研判珊珊颱風有朝日本鹿兒島一帶登陸的趨勢，將對日本造成長時間且大範圍的影響，留意明天晚上至周日可能對日本造成的影響，赴日本的民眾千萬要留意。

台灣近期天氣部分，他說，明天，午後宜花東山區有零星短暫陣雨。周四，清晨至中午前，西半部有零星短暫雨，午後桃園以北、竹苗以南山區及宜花東山區有零星短暫陣雨。周五，午後西半部及宜花東有局部短暫陣雨。周六，午後西半部有局部短暫陣雨。周日，午後苗栗以南及宜花有零星短暫陣雨。

賈新興表示，下周一，午後台中以南有零星短暫陣雨。下周二，彰化至嘉義間有零星短暫陣雨，午後南投以南山區及高屏有零星短暫陣雨。下周三午後，嘉義以南及宜蘭有零星短暫陣雨。下周四午後，苗栗以北、中南部山區及宜蘭有零星短暫陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

短期內是否還有颱風生成？賈新興表示，觀察下周二起菲律賓東方至南海一帶，熱帶擾動發展的機會。明天至周四中太平洋附近有颱風移入西北太平洋區域。

他說，短期氣候趨勢預測顯示，9月7日後，台中以北降雨有轉偏多的趨勢，並持續至9月底。9月上旬短暫有利颱風生成，9月中旬後半環境有利颱風生成，並持續至10月。