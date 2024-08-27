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女子不吃甜卻患糖尿病癱瘓…揭常吃1款不甜食物出事 1類人易中招

香港01／ 布萊恩／報導
不吃甜食也會患上糖尿病？示意圖／ingimage
不吃甜食也會患上糖尿病？示意圖／ingimage

不吃甜食也會患上糖尿病？資深護理師譚敦慈分享病例，其女親戚不愛吃甜食，但特別喜歡吃1種食物，認為「不是甜食就不會有糖尿病」，結果有天突然發現單側手腳不能動彈，檢查才知道是糖尿病引起的神經病變，而且難以逆轉，最終被判定為「身障」。糖尿病是常見病症，如出現8種症狀，就要及早求醫。

台灣資深護理師譚敦慈於節目《小宇宙大爆發》表示，「不吃甜就不會患糖尿病」是錯誤觀念。

譚敦慈分享病例，其女親戚不愛吃甜食，但特別喜歡吃薯條，認為「不是甜的，不會有糖尿病」，但有一天女親戚突然發現單側手腳不能動彈，無法正常活動，起初以為是電療後產生的血栓引起，然而進一步檢查發現，其糖化血色素超過8%，遠高於（正常值4%至5.6％），確診為糖尿病併發神經病變，最後更被判定為「身障」。

譚敦慈指出，糖尿病神經病變可怕在於不容易逆轉，提醒吃薯條仍可能導致血糖過高，不要誤以為不吃甜食就不會有糖尿病，尤其是有糖尿病家族史且年過40歲的人，更應該特別注意健康狀況。

注意糖尿病8常見症狀

根據醫院管理局智友站資料，全球有超過4.2億人口為糖尿病（Diabetes Mellitus）患者，預計至2040年，患病數目將會增至6.4億。

智友站表示，部份糖尿病者在患病初期或會出現以下8個症狀

1）經常口渴

2）小便頻密

3）感到飢餓

4）體重下降

5）容易疲倦

6）視力模糊

7）傷口不易癒合

8）皮膚痕癢，女性或會出現陰部發癢的情況

智友站又說，也有部份患者可能沒有上述症狀，建議定期檢查身體，避免延誤醫治。

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文章授權轉載自《香港01》

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