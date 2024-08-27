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墾丁觀光怎麼了？ 吳鳳直指台灣3優勢但「缺了這塊靈魂」

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
最近又出現墾丁觀光的相關討論。示意圖。本報資料照片
最近又出現墾丁觀光的相關討論。示意圖。本報資料照片

墾丁近來負面討論不斷，藝人吳鳳曾當過多年導遊，他分享個人看法表示，這麼漂亮的土地，真的需要更有效的宣傳跟包裝。

最近再度出現墾丁的觀光業跟CP值的討論。吳鳳說，其中包括網紅在墾丁大街燒烤店買了6片100元的櫛瓜，外界更熱烈討論墾丁觀光業到底怎麼了。他從觀光系畢業，當過多年導遊，加上主持節目的關係，自認去過墾丁的次數可能比很多台灣人多，想分享個人想法。

他說，首先，墾丁一開始就沒有以觀光為目的來設計，所以發展之後不像國外著名景點那麼完整。對外國人來講，墾丁大街的特色不明顯，反而讓觀光客在老街不想要花太多錢，因為看起來只是一個一般的夜市。再者，墾丁建築、街頭、房子特色也不明顯。所以去的人不會立刻有驚訝的反應。也許一些民宿室內很好，布置很精緻，「但是一出門，環境還是一樣」。

吳鳳表示，墾丁的確是非常漂亮，有豐富大自然跟生態，「但是沒有好好包裝的話，這些也沒有用」。要吸引觀光客要旅行的話，需要有一個具體的原因。像是需要漂亮的沙灘、名勝古蹟、特色的文化、或者購物選擇等等。

「目前墾丁沒有一個具體的形象」。吳鳳表示，除了住在台灣的外國人之外，墾丁很難吸引住在海外的人特地來旅遊。因為亞洲有更多選擇，比較便宜，規畫比較完整或者真的很有特色。注意觀察東南亞的沙灘知名的地區，尤其泰國這方面很有吸引力，像是風格、特色、住宿選擇、價格優勢等等，所以泰國每年吸引更多外國觀光客。

吳鳳表示，他有一個外國朋友去墾丁、認為好玩沒錯，但是環境沒有太多質感，規畫不是很好，所以他的友人在墾丁不想要花比較多錢，因為不值得。

「我自己認為墾丁需要的是完整規畫，一個形象，具體的玩法，才會讓人願意花費」。吳鳳表示，台灣周邊的國家觀光產業比台灣早開始規畫，所以吸引觀光客也多了好幾倍。但是他覺得台灣比較安全，人比較熱情，美食選擇更多等等。不過其他國家贏在渡假氣氛，墾丁缺了這塊靈魂。

吳鳳表示，他當然希望墾丁、綠島、蘭嶼等等地方，吸引更多觀光客。國內的客人之外，也需要來自海外的朋友才能幫忙台灣經濟成長。而且台灣還有金門、馬祖，澎湖等等許多地方，外國人根本不認識。這種狀況下台灣的觀光業一直沒辦法突破，價格也會偏高，品質不會改善，特色會大同小異。他很真心分享他對墾丁跟台灣觀光業的想法。希望能有幫助。

吳鳳 國旅 墾丁 外國人 觀光客

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