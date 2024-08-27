1張圖看珊珊颱風多驚人 鄭明典：結構變完整、強度不弱

中度颱風珊珊即將侵襲日本。中央氣象署表示，珊珊颱風今天凌晨2時的中心位置在琉球東北東方390公里海面上（台北東北東方1010公里海面上），以每小時6公里速度，向西北轉北北西進行。提醒在琉球附近海面航行及作業船隻應特別注意，並隨時收聽此颱風的最新動態。

前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，珊珊颱風結構變完整了。西北側還是有乾空氣捲入的特徵，強度稍受限，但已經不弱了。珊珊颱風對台灣無直接影響。

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，中颱珊珊已有清晰的颱風眼。各國官方預測顯示，珊珊颱風將有2次或3次登陸日本的機率，先登陸九州、再四國、或本州。但登陸確切地點及時間，仍在調整中，若有日本行程，應密切注意其動態。

天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天表示，珊珊颱風目前位在日本九州的南方海面，歐宗學表示，今晚到明天就會逐漸開始影響九州地區，未來一直到周末期間都會在日本上空活動，本周有日本行程的民眾要持續追蹤颱風的預報動向。