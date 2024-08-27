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高溫炎熱周四變天 珊珊颱風今晚侵襲日本、恐糾纏至周末

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
中度颱風珊珊目前位在日本九州的南方海面，今晚到明天就會逐漸開始影響九州地區，未來一直到周末期間都會在日本上空活動，本周有日本行程的民眾要持續追蹤颱風的預報動向。圖／取自中央氣象署網站
中度颱風珊珊目前位在日本九州的南方海面，今晚到明天就會逐漸開始影響九州地區，未來一直到周末期間都會在日本上空活動，本周有日本行程的民眾要持續追蹤颱風的預報動向。圖／取自中央氣象署網站

整體環境水氣有減少趨勢，天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天表示，雖然台灣附近還是屬於比較低壓的區域，但天氣狀態比昨天穩定一點，上午各地晴到多雲，局部地區有零星短暫陣雨，但雨勢及影響範圍比昨天縮小很多。午後熱對流雲系發展跟影響的位置比較侷限在山區附近，雨量不多。

穩定的天氣，要注意高溫，歐宗學表示，今天全台高溫普遍都可達33-34度，在局部內陸或是比較近山區、通風不佳的地區會有更高溫出現的機會，做好防曬並適時補充水分，以免熱傷害。

明天大致上也是相似的天氣型態，歐宗學表示，晨間中南部降雨有稍微增多的趨勢，不過水氣仍偏少，因此降雨量仍不多。周四是本周天氣最不穩定的一天，由於水氣增多，西半部晨間都有局部短暫陣雨的機會，午後各地也都可能受到熱對流雲系發展影響，而有局部短暫陣雨或雷雨。

周五開始水氣又會稍微減少，後續到周末期間都維持相似的天氣型態，歐宗學表示，西半部晨間有零星短暫陣雨機會，午後各地山區仍有熱對流雷陣雨，且有機會影響到近山平地區域，留意下午時段的天氣變化狀況。

中度颱風珊珊目前位在日本九州的南方海面，歐宗學表示，今晚到明天就會逐漸開始影響九州地區，未來一直到周末期間都會在日本上空活動，本周有日本行程的民眾要持續追蹤颱風的預報動向。預估本周後續在南海及菲律賓東方海面，會再有熱帶擾動發展的機會，暫時不需要擔心對台灣帶來的影響。

今天全台高溫普遍都可達33-34度，在局部內陸或是比較近山區、通風不佳的地區會有更高溫出現的機會，做好防曬並適時補充水分，以免熱傷害。本報資料照片
今天全台高溫普遍都可達33-34度，在局部內陸或是比較近山區、通風不佳的地區會有更高溫出現的機會，做好防曬並適時補充水分，以免熱傷害。本報資料照片

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