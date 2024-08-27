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上看38度高溫 吳德榮：珊珊颱風眼清晰 登陸日本2、3次機率
中颱珊珊已有清晰的颱風眼。氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，各國官方路徑預測圖顯示，珊珊颱風在日本九州南方海面，受太平洋高壓的導引，向西北西逐漸轉北，明、後天再逐漸轉向東北、大迴轉；登陸九州前達最強，之後受地形破壞、逐漸減弱。
吳德榮表示，各國官方預測圖亦顯示，珊珊颱風將有2次或3次登陸日本的機率，先登陸九州、再四國、或本州。但登陸確切地點及時間，仍在調整中，若有日本行程，應密切注意其動態。
台灣近期天氣部分，他說，今、明兩天太平洋高壓雖減弱、因珊珊颱風外圍沉降增溫，台灣各地晴朗無雲，紫外線強、最高溫達37、38度，應注意防曬、防中暑；山區午後偶有局部短暫陣雨的機率。今天北部24至38度、中部24至36度、南部23至36度、東部23至37度。
吳德榮表示，周四至周日盛行西南及偏南風、天氣仍偏熱，注意防曬、防中暑；與陸風輻合、清晨西半部偶有局部短暫陣雨，午後近山區局部雷陣雨發展，並擴展至部分平地，有局部性大雷雨發生的機率。
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