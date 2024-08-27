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獨／知名文創市集遭爆慣性欠款 攤商怒：害夢想被卡住

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獨／知名文創市集遭爆慣性欠款 攤商怒：害夢想被卡住

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
嘉義市去年６月邀請LARUE舉辦的開嘉市集吸引人潮聚集。圖／嘉義市政府提供
嘉義市去年６月邀請LARUE舉辦的開嘉市集吸引人潮聚集。圖／嘉義市政府提供

以製造三輪餐車起家的知名文創市集LARUE，近年來在高雄大港開唱、嘉義開嘉市集、衛武營市集、恆春南國生活節、台中音樂市集等地主辦多項活動，但近日接連遭多名攤商及設備商網路爆料，指控拖欠上百萬元活動費情事，有攤商批評「害很多人夢想和金流卡住」；LARUE員工指「近日已退款完成，沒欠錢」。

近6、7年來，台灣中南部不時見到不少以改裝的三輪車、特色餐車聚集的文創市集，攤商多為年輕男女，讓人彷彿置身歐美街頭，以文創市集起家的品沐川LARUE早一波搶進市場，蔚為風潮後，接連和高雄市政府合作多項活動，市集甚至擴及恆春、嘉義及台中。

但近月來，不少攤商在網路社群貼文，指控LARUE利用主辦活動時，以市集券、手環、點數等方式，拖欠攤商或設備商活動費，還有廠商指Larue「慣性拖款」，將下一次的活動經費支付前一次活動積欠廠商的錢。

「害很多人的夢想跟金流卡住！」一名生鮮原物料的廠商指出，LARUE以刪群組以及用第三方未支付款項為藉口，才導致無法撥款給攤商，這名廠商說，「以這種理由搪塞，難道就得讓沒背景的攤商任由業者掐住軟肋」。

廠商受訪指出，LARUE積欠她10幾萬元，討了1年才終於要回來，至今還有數千元未拿到，因雙方曾是好友，她要求業者洪姓男子若有誠意，應出面道歉，但卻被「已讀不回」。

另有攤商爆料指，參與2022年衛武營國家藝術中心主辦的黃昏市集，直到今年8月仍未收到活動手環代幣的退款，但 LARUE卻以平台窗口多人離職，尚未獲得撥款，已公告群組及發電子信件告知，受害攤商說，Larue欠錢一年多仍無法付款，試圖撇清責任。

另有攤商指控，今年6月30日台中好日音樂野餐市集，由LARUE文創主辦，原本7月30日前在扣除成本後，LARUE應退還149家品牌攤商約167萬元，但LARUE卻以「剛搜集完匯款資料，避免有誤再請攤商重複核對」為由，攤商幾經催討，LARUE才回覆改為8月10日前完成退款，卻拖欠 8月15日才匯款。

攤商指出，若149位攤商沒有去追問和求證，款項是否就沒下落了？有攤商事後甚至沒收到此市集發票，轉向國稅局查詢，得到回覆指「6月30日LARUE只有開了幾張發票」，與當天149位攤商數字不符；攤商質疑LARUE漏開 100多張發票，有逃漏稅之嫌，已有攤商向國稅局提申訴。

有攤商提醒其他想參加市集的人說，好自為之，一樣的招用那麼多年，昭只有更爛沒有最爛。受害攤商批評，活動的主辦單位是政府，政府將活動補助經費給LARUE，卻衍生和攤商之間的拖欠、退款爭議，質疑LARUE金流有問題，相關政府單位不應視而不見。

面對攤商指控，記者數次去電詢問洪姓負責人並留言，洪均未回電，記者前往LARUE位於高市前鎮區的展示中心，員工將記者擋於門外，聲稱一切由負責人洪男發言，但洪男不在，並強調「所有款項都有還清，沒有欠錢」。

以製造三輪餐車起家的知名文創市集LARUE，遭攤商指控慣性欠款，還漏開發票，但LARUE否認，聲稱已陸續還款；圖為LARUE位於高市前鎮區的展示中心。記者石秀華／攝影
以製造三輪餐車起家的知名文創市集LARUE，遭攤商指控慣性欠款，還漏開發票，但LARUE否認，聲稱已陸續還款；圖為LARUE位於高市前鎮區的展示中心。記者石秀華／攝影

攤商 文創 發票

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