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獨／新竹驚傳集體食物中毒 疑食用法國麵包至少8人送醫

聯合報／ 記者黃羿馨胡蓬生／新竹即時報導
新竹縣驚傳集體食物中毒事件。據了解，昨晚有民眾食用某店購買的法國麵包後，出現上吐下瀉疑似食物中毒狀況，累積至今天至少已有8人送醫。（圖僅示意）。圖／報系資料照
新竹縣驚傳集體食物中毒事件。據了解，昨晚有民眾食用某店購買的法國麵包後，出現上吐下瀉疑似食物中毒狀況，累積至今天至少已有8人送醫。（圖僅示意）。圖／報系資料照

新竹縣驚傳集體食物中毒事件。據了解，昨晚有民眾食用某店購買的法國麵包後，出現上吐下瀉疑似食物中毒狀況，累積至今天至少已有8人送醫，新竹地區的醫院已陸續收治個案，並表示已通報衛生局，實際食物中毒人數將以衛生局公布為主，衛生局今晚未正面回應，僅表示目前正在了解狀況，明天上午將對外說明。

據了解，新竹地區各大醫院昨天起陸續接獲民眾通報疑似食物中毒狀況，且根據調查，這些民眾都是吃到相同店家販賣的法國麵包，病患間彼此不認識。從昨晚起，已陸續有人送醫掛急診，至今至少已有8人出現食物中毒狀況，新竹地區的醫院也證實，陸續收治個案且已經通報衛生局，實際總數以衛生局為主。

新竹縣衛生局對此今晚未正面回應。新竹縣衛生局表示，目前正在了解狀況中，將統一明天一早發布說明。

新竹 衛生局 食物中毒

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