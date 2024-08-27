9月徵文主題：缺牙怎麼辦？

步入中老年，視茫茫、髮蒼蒼、牙齒動搖，啃不動芭樂，吃不了牛排，美食在前，難以下嚥，這應是人生一大折磨。據統計，全台65歲以上長者全口無牙比率達11.4％，你也缺牙嗎？如何解決嚼食難題？歡迎來信分享，讓所有無「齒」之徒均能開心享受佳餚。

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