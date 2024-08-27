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健康你我他／高利投資騙走百萬 去貪念才不會受騙

聯合報／ 文／董蓮蓉（北市中山）
同事慫恿我加入鴻源投資，從此便掉進了詐騙的陷阱。圖／董蓮蓉提供
同事慫恿我加入鴻源投資，從此便掉進了詐騙的陷阱。圖／董蓮蓉提供

還記得鴻源投資公司倒閉案嗎？當年有不少人被騙得血本無歸，當然我也是其中之一。

當時我在軍中服務，薪水都存在郵局裡，因為當年的郵局利息有8%，讓我每年都有一筆不錯的利息收入，生活倒也安穩。直到同事慫恿我加入鴻源投資，從此便掉進了詐騙的陷阱。

因著同事三寸不爛之舌以及高明的騙術，更因為自己一時的貪念，所以我才會將定存的125萬元解約後投入，並且說服母親也將定存解約後投入100萬元。

前四個月我確實都有領到利息，但是在第5個月就爆發了鴻源吸金倒閉案，並且造成了社會上許多的悲劇。

那時我還年輕，還能承受住金錢上的損失，但面對年邁的母親，卻是難以交待，於是我把房子抵押後將100萬元還給母親，而且謊稱已託人把錢要回來了，這才安了母親的心，但我從此就得背負起沉重的房貸。

「天下沒有白吃的午餐」,「你要別人的高利，別人就要你的本金」，現今社會上騙術千百種，受害者也層出不窮，唯有不聽、不看、不接、不回、去除貪念，才能不為利誘，不會上當受騙。

都說老人容易受騙，但是只要提高警覺，就不怕五花八門的騙術了。我雖已70歲了，卻活得清心寡慾，有過一次慘痛的鴻源受騙經驗，就足以讓我得到教訓，因此現在想要騙我，真的是門也沒有。

利息 母親 郵局

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