低碳飲食減重卻失眠 醫：注意4原則

低碳飲食好處多，可控糖、減脂、降體重，透過減少碳水化合物的攝取，幫助改善健康體態，不過，熱門的減重飲食法如果吃錯了、進食時間不對，反而會影響生活作息。63歲的阿隆為了減重，進行低碳高蛋白飲食約半年，雖然體重有減輕，卻夜不成眠。

內分泌失衡 身體微亢奮

聯安預防醫學機構聯欣診所院長顏佐樺表示，攝取碳水化合物、蛋白質的量過低，容易影響睡眠。飲食與睡眠大有關係，進食的時間點、吃進去的食物，都與睡眠息息相關。因為限制進食會讓血清素和色胺酸的分泌大幅減低，同時導致褪黑激素下降，當這些分泌物失衡，身體會處在微亢奮的狀態，因而失眠。

顏佐樺說，像執行低碳高蛋白飲食減重的阿隆，半年下來的確瘦了，但睡眠品質卻愈來愈差，不是失眠就是早醒，讓他十分困擾。在全盤檢視他的飲食習慣後，發現阿隆的減重三餐是以大量的豆腐、豆漿與蔬菜為主，完全不碰白飯、水果，訂下嚴格標準進行低熱量、低碳、高蛋白飲食。

雖然阿隆的減重效果明顯，但他有時晚上會因為太餓而吃進不少零食，而三餐又回到極為克制的減重飲食，長期處於飢餓狀態，情緒因此多少有些波動。

吃抗性澱粉 三個月改善

顏佐樺建議阿隆晚餐吃一些玉米、地瓜、少量米飯等抗性澱粉，吃了能增加飽足感，不易影響血糖，可生成幫助入睡的褪黑激素。三個月後回診，阿隆的睡眠品質獲得改善。

顏佐樺提到，飲食會影響睡眠狀況，其機轉原理為血清素和褪黑激素，兩者相互影響分泌、調節生理機能。血清素和色胺酸是褪黑激素的源頭，也是製造褪黑激素的原料；攝取蛋白質能夠補充色胺酸，如果餐中同時含碳水化合物，則能協助色胺酸經過大腦屏障，合成血清素。

澱粉、蛋白質不足，會影響腦內激素分泌，顏佐樺建議，即使執行減重計畫或因慢性病必須控糖、控血脂，在飲食部分要掌握4原則，避免降低血清素，進而影響睡眠品質。

飲食如何避免影響睡眠

1.晚餐適當補充蛋白質、抗性澱粉等原型食物，最好在上床前4個小時吃晚餐。

2.平時蔬菜、水果要吃得夠，每天至少3份蔬菜、2份水果，均衡攝取營養素。

3.高脂肪、高熱量的晚餐會影響睡眠品質，這些食物停留在腸胃中的時間過長，加重消化負擔。

4.酒精飲品可能會讓人容易入睡，卻會影響睡眠的深度、半夜容易醒來，睡眠品質變差。

睡不好的原因非常多，除了飲食問題，壓力、營養素不均衡、3C使用過度也會影響睡眠。顏佐樺建議，可透過壓力荷爾蒙節律分析、甲基化代謝分析，揪出潛在失眠原因，減少睡眠用藥依賴。