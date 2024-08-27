健康主題館／台灣將迎超高齡社會 老盟：長者5權不平等

老盟秘書長張淑卿強調，高齡者「五安」權益應被重視。圖／本報資料照片 台灣即將在2025年邁入超高齡社會，中華民國老人福利推動聯盟（老盟）秘書長張淑卿表示，長者在行動權、交通安全、就業權、社會參與權、終生教育權、健康權和居住權等「五權」仍面臨諸多不平等，政府應多鼓勵支持高齡者學習第二或第三專長，並積極規畫退休後的「第三人生」。

隨著平均壽命延長，活到百歲已不是難事，意味著長者退休後，應重新思考和設計屬於自己的「第三人生」，積極規畫健康、財務、人際關係和娛樂等生活。張淑卿強調，今年是老盟成立30周年，並聚焦「安全、安心、安養、安定、安居」五安，呼籲社會共同關注長者的權益與生活品質。

大眾運輸設計 不符需求

張淑卿指出，長者在「五權」方面仍面臨許多不平等。例如，在行動權、交通權上，現有的大眾交通工具設計不符合高齡者的需求，許多低底盤的設計讓長者行動不便；在社會參與上，雖然鼓勵長者擔任志工，但許多志工計畫的意外保險設有年齡限制，使得高齡者參與受限；就業權方面，憲法雖保障每個人的工作權，但高齡者往往在求職市場上被忽視，難以獲得工作機會。

應支持學習第二專長

教育權也是未來的重要課題，張淑卿呼籲，政府應設立針對高齡者的入學管道，支持他們學習第二或第三專長，並積極參與終身學習。在居住權方面，老盟將持續關注高齡者的居住安全問題，並推動適合高齡者的友善住宅政策。

張淑卿提到，當前社會對高齡者認知需轉變，長者不應被視為社會負擔，而是潛在的資產。尤其65歲以上的長者已高達438萬人，若他們能積極參與社會、發揮第二或第三技能，將為社會帶來新的動能和價值。

「退休後 才是最美好開始」

77歲的林玉燕，現為新北市社會局關懷據點的講師，她表示，「變老不代表變弱」，年長者需要家人和社會的關心，哪怕只是一句關懷的話語，也能帶來很大安慰，與長者溝通需要耐心，對於不熟悉3C產品的長輩，年輕人的指導和陪伴非常重要。她以自身經驗為例，在公共場合有時因聽力問題感到不便，這些困難需要更多包容與理解，社會應多提供讓長者參與的活動，並鼓勵長者多出門，參加社交活動，有助於增進健康和心理的舒適感。

「退休後才是生命最美好的開始。」林玉燕說，因為可以全心全意投入自己的夢想，追求更豐富人生。她60歲退休，先到美國探親，之後前往法國與小女兒同住，但她並未止步於此，回台後，積極學習並考取證照，成為衛福部延緩失智失能的講師。這些經歷讓生活變得充實而有意義，健康狀況也隨之改善。

保障長者權益 迎長壽時代

林玉燕在關懷據點帶動長者學習與互動，並鼓勵大家培養興趣與休閒，從而延續活力與熱情。她堅信，退休依然可以充滿活力和樂趣，她以「幫助別人，可以成就自己」鼓勵長者，只要不斷學習，就能夠保持積極的生活態度。

張淑卿強調，老盟將繼續倡議建立無齡社會，呼籲政府、社會及家屬共同努力，創造一個自主、自立及共融的健康長壽時代，讓每位長者都能在第三人生活得精彩，成為國家的資產，而非負擔。