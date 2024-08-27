遊覽車強制裝刷卡機 百人抗議

交通部規定遊覽車都需裝設GPS定位系統，且明年六月強制要求增設駕駛員刷卡機，確保駕駛員沒超時駕車，部分遊覽車駕駛拒絕強迫安裝，昨天約五十輛遊覽車、近百人包圍交通部抗議，要求GPS不介接公路局、全額補助刷卡機費用，缺一不可等，否則恐擬號召更大型的抗議活動；交通部表示，後續再請公路局進一步與業者溝通。

新北市遊覽車駕駛員職業工會理事長許景翔表示，刷卡機費用約五千元，每月管理費有可能六百五十元至八百五十元，等於廠商一個月就收逾一百四十萬管理費，要勞工自己吞不合理。

他提議可設定一年時間，若這一年遊覽車發生AI事故、毒駕、酒駕等情事，就回歸監理站管理，GPS持續介接公路局，但若沒發生事故，就應讓業者持續自主管理；彈性工時部分，應恢復勞動部變形工時，以車子滾動時間為主，並取消評鑑制度。

交通部代理部長陳彥伯說，遊覽車安裝GPS後可了解車輛有無定期檢驗、駕駛開車速率是否超過限速、是否行駛在大客車路段、更重要的是了解駕駛員的工時。

陳彥伯說，透過駕駛人、公司、監理部門的三級品管方式，對於維護交通安全至為重要，而遊覽車的行車安全，也對台灣觀光事業的推廣有所助益。公路局表示，已規劃補助業者百分之四十九的刷卡機裝設費用。