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「刺胳針」探討台灣健保困境 國內各界專家 看法不一

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
醫學期刊「刺胳針」最新一期刊出專文，探討台灣醫療體系是否正在崩壞。本報資料照片
醫學期刊「刺胳針」最新一期刊出專文，探討台灣醫療體系是否正在崩壞。本報資料照片

台灣面臨少子化、高齡化衝擊，最新一期醫學期刊「刺胳針」刊出一篇專文，內容探討台灣醫療體系是否正在崩壞，提及搶救關鍵為提高健保費、部分負擔，不能再讓健保總額包山包海。增加健保費，就能改善醫療體系？國內各界專家意見不同，但都希望政府正視健保財務及醫療體系等問題。

該篇研究指出，台灣是少數全民有健康保險的國家之一，健保開辦近卅年，每人每月平均支付健保費一三七七元，擁有平等就醫權利，但健保成功背後有保費低廉、財務危機，醫院難靠本業賺錢，開始四處降低成本，間接導致醫療院所人員「長工時、低薪資」血汗工作環境，增加年輕醫護倦怠感，出現留才、攬才困境，如不及時改革，醫療系統將受到嚴重威脅。

醫界：應該提高健保費率

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，台灣人口老化及新藥新科技推陳出新，造成醫療需求與健保預算缺口擴大，在總額預算制度下，健保點值惡化，醫院只能不斷壓低成本；現行健保費率為百分之五點一七偏低，導致健保總額不足，解決之道應提高健保費率，並給予醫事人員合理待遇，提高醫事人員留任。

學界：恐增年輕世代負擔

台北商業大學財政稅務系教授韓幸紋則有不同看法，她表示，台灣人口短時間內快速老化，導致醫療支出增加，如果只調升健保費率，這想法太過於簡化，因健保收費除計算費率，徵收費基也十分重要，健保財源高達九成來自於薪資所得的一般保費，當老年人口不斷增加，年輕上班族勢必負擔更多健保費。

韓幸紋指出，如未擴大費基，將使受薪階級、眷口數多的家庭、年輕世代所負擔的健保費更為沉重，增加世代衝突；目前健保財務嚴峻，應研議如何由財富較多的人來多負擔健保費。輔大醫學院數據科學中心執行長蒲若芳表示，健保議題涉及多面向，可能無法採單一方法解決，政府應擬定更為整體性的政策。

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