遊覽車業者盼GPS自主管理 公路局回應了

遊覽車業者今早號召近百名駕駛員、約50輛遊覽車到交通部前抗議，提出GPS業者自主管理等訴求，交通部公路局表示，政府機關可透過GPS引導避災及分析遊覽車營運情況，也可讓民眾了解搭乘車輛資料及行車軌跡，強調目前的GPS管理制度，是盼業者透過4項標準異常告警自主管理，再以監理機關提醒為輔。

新北市遊覽車駕駛員職業工會理事長許景翔表示，可設定1年時間，若這2年遊覽車發生A1事故、毒駕、酒駕等情事，就回歸監理站管理，GPS持續介接公路局，但如果這1年都沒發生事情，那就應讓業者持續自主管理。

公路局說明，GPS在2017年就已制定，並已訂定以4項指標，包含車輛速度異常、駕車時間異常、進入禁行路段、車輛逾期檢驗等進行3級管理，GPS管理制度是盼業者透過4項指標的異常告警來做自主管理，再以監理機關提醒為輔。

公路局指出，3級管理制度實施後，異常告警件數大幅下降，從2018年至2023年下降87.8％，其中逾檢出車告警更從2018年4355件，下降至2023年182件，下降95.8％；另依事故統計資料，自2017年涉及遊覽車事故死亡人數也逐漸下降，顯示裝置GPS確實有增進公共安全成效。

此外，政府機關也可利用遊覽車GPS引導避災，例如今年4月3日花蓮發生規模7.2地震後，公路局透過GPS即時掌握災區周圍的遊覽車數量，並協助車輛安全駛離或就近避險。

2022年尼莎颱風來襲，宜蘭縣大同鄉土石流造成台7線多處坍方，道路阻斷，公路局透過動態系統掌握受困遊覽車，進一步盤點確認受困人數後，同步通報宜蘭縣災害應變中心請求就地安置受困人車，協助運補物資，並於搶通便道後協助旅客接駁。

公路局進一步表示，透過遊覽車GPS資料，讓民眾能即時了解所選擇搭乘車輛基本資料及車輛行駛軌跡等，教育部也已將遊覽車需提供GPS資訊查詢，納入學校租用遊覽車相關規定，使學校、家長能即時獲知車輛行駛完整資訊，安心讓學生搭乘。

此外，透過動態資訊系統蒐集每輛遊覽車行駛里程、行駛總次數、行駛天數等，可分析遊覽車營運情形，了解市場車輛供需情形、業者車隊規模、淡旺季分布等資訊，也能進一步研議相關協助措施。

例如新冠肺炎疫情期間，遊覽車產業受疫情影響，公路局藉由動態系統統計的業者營運狀況，提供營運費用補貼、汽燃費減免等措施，協助業者度過難關。

公路局強調，遊覽車GPS系統推動迄今，對於公共安全有正面效益，為持續提昇遊覽車產業品質及永續發展，業者與主管機關有義務共同合作確保遊覽車營運安全。