輔大鐵馬環台車隊到鹿港 校長領軍會董座校友共同植樹

輔仁大學鐵馬環台車隊由校長藍易振領軍，今天抵達鹿港臺灣玻璃館，校友台明將公司董事長林肇睢相迎，並與校長一起種下十棵茄苳樹，一起為推動環境永續而努力。

林肇睢是輔大體育系校友，在鹿港經營玻璃產業，長期關注本土生態教育和白海豚保護運動。而輔大校長藍易振今年新任，長期在澳洲高等教育任教，是環境永續的專家，兩人見面談不完的話題，林肇睢說，選擇種茄苳樹因為可對抗氣候、靠海等嚴酷條件。

輔大鐵馬環台從2010年開始，今年邁入第十五年，一百多人從輔大出發，逆時針環繞台灣，約一千公里，沿途不只是健康運動，拜訪校友和天主教會，更具體力行淨灘、植樹等活動，讓環境永續深耕生活和教育。

林肇睢說，他以輔大為榮，也欽佩校長領軍騎車環台，環境永續是不分黨派的迫切問題，大家都做，就會有力量和效果，關心本土，不是嘴巴說說，要實際去做。他所關心的白海豚是珍貴的生物指標，我們人類要好好保護。