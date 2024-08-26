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彰化今晚送肉粽行經4鄉鎮 民眾質疑農曆7月會人心惶惶

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
今晚在彰化踢爆網等社群民眾奔相走告「今晚有送肉粽」，大家不要出門，小心避開。圖／翻攝自彰化踢爆網
今晚在彰化踢爆網等社群民眾奔相走告「今晚有送肉粽」，大家不要出門，小心避開。圖／翻攝自彰化踢爆網

彰化踢爆網等社群民眾紛紛提醒「今晚有送肉粽」，請大家不要出門，小心避開，地點在彰化市景宗街與辭修路一帶，預定深夜11點將辦送肉粽科儀，送煞路線橫跨彰化市、和美鎮、伸港鄉、線西鄉4鄉鎮市。

彰化市西興里公布的送煞路線，今晚11點從景宗街沿金馬路3段462巷、線東路3段、彰和路2段、道周路、和線路、中華路、線工路、線工南一路、慶安路，最後到肉粽角送出海。

據了解，近日有一中年男子尋短，家屬決定要以送肉粽科儀送煞，不過消息傳出後，民眾除了在網群中奔相走告，也引發討論，農曆7月送肉粽「不會太嚇人」、難道不能以一般法會科儀辦？以往都只有鹿港等少數沿海地區送肉粽，現在愈來愈多，人心惶惶，還有人戲稱「彰化只剩送肉粽和蛋黃酥之亂最出名 」。★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

彰化 送肉粽

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