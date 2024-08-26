遊覽車業者喊駕駛員刷卡機補助 公路局：提供49％補助

遊覽車業者今早號召近百名駕駛員、約50輛遊覽車，到交通部前抗議，提出GPS業者自主管理、駕駛員刷卡機全額補助、遊覽車納大眾運輸等5大訴求。交通部公路局晚間回應，GPS雖可提供車輛資訊，但無法得知駕駛人訊息，盼以修法規定裝設刷卡機，以了解駕駛人勤務及工時，且將補助49％刷卡機裝設費用。

公路局說明，有關交通部今年7月19日預告汽車運輸業管理規則第19條之4修正加裝駕駛識別設備草案，修法是因目前遊覽車GPS設備，雖可提供車輛資訊，但無法得知駕駛人資訊。

因此盼透過修法，規定遊覽車裝設駕駛身分識別設備，如刷卡機、插入USB讀取駕駛身分的車載機等，讓業者及監理機關進一步了解駕駛人勤務及駕駛時間，避免駕駛人疲勞駕駛情形。

公路局舉例，去年太平山遊覽車翻覆事故，疑似因駕駛人山區道路經驗不足而操作不當的案例，未來運用駕駛資訊便可先了解駕駛人經歷，如駕車行駛里程、行駛地區、路段等資料，並針對經驗不足的駕駛人強化訓練，更能提升行車安全。

為協助遊覽車裝設相關駕駛識別設備，公路局表示，2017年交通部規定遊覽車裝設GPS設備時，有配套提供業者補助，「本次裝設駕駛識別設備也將比照辦理，已規畫提供業者設備金額49％補助」，因此裝置設備費用並非由業者全額負擔。

有關資訊傳輸管理費部分，公路局指出，目前遊覽車GPS資訊原已有資料傳輸作業及費用，新增駕駛資訊透過既有資料傳輸方式，只需增加身分識別數據略加金額，不須另外再增加一筆管理費。

公路局表示，目前裝設駕駛識別設備規定仍在草案預告期間，未來將持續蒐集意見，待預告期滿再綜合各方意見，並與遊覽車公、工、協會開會討論。

公路局提及，GPS及駕駛識別規範在國外已有實施案例，例如歐盟已規定大客車須裝設具有GPS功能的行車紀錄器；德國遊覽車進一步規定須安裝身分識別系統，記錄駕駛時間、行車動線等供政府部門稽查，若超出法令規範，車輛將自動熄火無法啟動，可見GPS及駕駛識別已是運輸管理趨勢。