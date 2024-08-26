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遊覽車司機不滿自費裝刷卡機 公路局：補助上限49%

中央社／ 台北26日電

近百名遊覽車司機今天赴交通部前抗議，要求取消強制自費裝設刷卡機等。公路局今天說，若屆時法規公告將會比照GPS裝設補助最高49%。

交通部日前預告修正汽車運輸業管理規則第19條之4修正草案，明訂明年6月1日起，遊覽車客運業車輛應增加裝置具有駕駛識別功能設備，並應維持正常運作及提供駕駛人資訊介接至公路主管機關指定資訊平台。

不滿此項修法，新北市遊覽車駕駛員職業工會、台灣遊覽車發展協會今天號召近50台遊覽車，將近百人到交通部前抗議外，並且一度打算癱瘓交通，下午交通部與陳抗人員進到交通部進行協商。

交通部公路局運輸組組長梁郭國協商結束後接受媒體聯訪表示，遊覽車裝設GPS是在106年就制定，在工時、超速、車輛檢驗逾期跟危險路段等4指標中有異常就會通知司機，讓司機知道有危險狀況，教育部也要求在校外教學活動等，必須讓學校掌握遊覽車動態，顯示GPS對遊覽車安全提升是有益處，不過實際面上可以進行檢討，讓司機不要有疑慮。

梁郭國指出，身分識別裝置，也就是司機說的刷卡機是今年7月16日的預告，目前還在預告期中，9月16日預告期滿後，還會搜集各界意見看條文要如何修正，相關開會討論也會邀請工會出席。

補助方面，梁郭國說，按照政府採購法，最高補助上限為49%，以GPS為例過去是補助新台幣2000元左右，這次身分識別的裝設也會比照GPS給予相關補助，而管理費方面因為可以與GPS的管理費共用，研判只會微幅增加。

梁郭國表示，至於勞基法的變形工時需要調整、納入大眾運輸等訴求，牽涉根本法令，會再搜集意見給目的事業主管機關處理。

交通部 遊覽車

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