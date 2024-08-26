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吃了半年健康餐卻胖了7公斤 減重醫師點出問題癥結

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
雞蛋是常見的食物過敏原，很多人不知道自己對雞蛋過敏，長期食用造成身體慢性發炎。本報資料照片
雞蛋是常見的食物過敏原，很多人不知道自己對雞蛋過敏，長期食用造成身體慢性發炎。本報資料照片

一名33歲女性，喜愛各種雞蛋料理，三餐少不了水煮蛋、茶葉蛋、蒸蛋，再搭配燙青菜。為了健康，她每天都自煮少油、少鹽的健康餐，但是吃了半年，體重卻增加了7公斤。減重專科暨家醫科醫師楊智雯表示，該女性看診後發現，原來是對每日必吃的蛋過敏，讓身體處於「肥胖」的慢性發炎狀態。

楊智雯說，過敏反應跟抗體IgE有關，但除了氣喘、發癢、蕁麻疹、打噴嚏、流鼻水等急性症狀，還會因長期攝取過敏食物，引發疲勞、關節疼痛、腸道敏感等慢性過敏症狀。當身體處於發炎，導致腦部下視丘食欲調節中樞失調時，會引發胰島素阻抗，造成脂肪堆積。

楊智雯以這名個案為例，本身為藥師助理，具有健康保健知識，在健康飲食半年後，卻感覺身體疲憊、經常全身痠痛。意識到不對勁，做了甲狀腺、肝腎功能以及貧血等檢查，一切顯示正常，但體重持續增加。後來透過慢性食物敏感IgG4檢查，發現竟然是對雞蛋過敏，找出發胖原因。

雞蛋雖然富含蛋白質，維生素A、D、B以及礦物質、葉黃素和玉米黃素等抗氧化劑，是許多人快速補充蛋白質的好幫手，卻不是人人都能吃。楊智雯強調，對雞蛋過敏的人，不知道卻誤食容易造成身體發炎，且若未細嚼慢嚥或腸道微菌體不健全，可能引發腸漏症、腸躁症等疾病風險。

由IgG4媒介引發的過敏反應，常因為症狀發作緩慢且不夠明顯，容易被忽略，例如：失眠、濕疹、身體痠痛、疲勞等症狀。楊智雯提醒，如果吃東西有過敏反應，應進行食物過敏檢測，避開會誘發體內釋放組織胺的食物。

日常也要注意保護腸胃守則，包括不吃高脂肪、高糖、高加工食物，避免腸道受損。吃飯時細嚼慢嚥，每口食物至少咀嚼20-30次，才能減輕腸胃消化負擔。另外，可多補充膳食纖維，保持腸道菌群平衡。

脂肪 過敏反應 雞蛋

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