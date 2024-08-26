造型師Enzo突因癲癇離世 醫籲患者應速檢測基因防猝死

造型師Enzo過去曾上過「康熙來了」，前衛的造型讓大家印象深刻，不過7月才剛過完42歲生日，卻驚傳在25日過世，他的親姊證實，也透露死因是癲癇發作，導致休克。從Enzo臉書貼文可以發現，近年來他飽受癲癇發作所苦，去年他就在路邊發作過兩次，所幸路人幫忙送醫。

新北市立土城醫院神經內科顧問級主治醫師吳禹利表示，國內癲癇盛行率約千分之七，患者人數約18萬人，好發原因可能是受到基因影響，或腦部細胞先天發育異常，為局部皮質發育障礙，或是腦部外傷、發炎、中風等次發性因素；目前隨著醫療科技進步，約5成患者可以透過電腦斷層、基因檢測等方式找出病因，其中約15%為有基因、家族史所致，但另5成仍是不明原因。

吳禹利說，當腦部神經傳導受到影響，一旦出現較大範圍的腦波傳導異常，不正常放電，就容易發病，而發病分文大發作及小發作，但如是大發作，容易增加猝死風險，發生率約千分之一，也就是說，每年在一千名患者中會有一人突然猝死。

為何癲癇大發作時容易猝死？吳禹利舉例，一個人用全力衝刺的方式跑100公尺，可能跑10秒身體就無法負擔，而癲癇病人發作時，是以相同的情形持續1分鐘以上，導致身體無法承受，可能引發心律不整，或是出現許多分泌物阻塞呼吸道，引起呼吸衰竭死亡，「這是非常重要的議題」。

醫界目前已知道癲癇容易引發猝死，為部分特殊的基因所致。吳禹利建議，病人確診為癲癇後，可以進行基因檢測，了解自己是否為容易猝死的族群，同時可自費購買偵測癲癇的智慧型手錶，一旦癲癇發作，手錶會發出警示聲，提醒周遭民眾，手錶也可以預設通知家人及醫師，以便緊急處理。

藉由這個機會，吳禹利呼籲，癲癇病人不要抗拒吃藥，因依研究顯示，癲癇患者只要好好服藥、控制病情，約8成患者都不會發病，且目前治療藥物可以採一天服用一次或二次，治療效果佳又安全，相較過去藥物常有頭昏、反應慢、想睡覺等副作用，現在藥物已減少許多，病人可以安心服用，避免癲癇發作最好的方式，就是按時服藥控制病情。

吳禹利表示，對於未來癲癇防治，美國目前已透過AI(人工智慧)進行大數據分析研究，希望往後可以依病人的呼吸、心跳、心理壓力、女性生理期等生理資料，加以預測個人化病情何時發作，並於癲癇發作前就可以預先示警，但目前仍在研究階段。