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AI診斷工具擬納健保 年底完成效益評估

中央社／ 台北26日電

數位醫療是促成健康台灣關鍵之一，健保署石崇良表示，健保去年起給付人工智慧（AI）輔助，AI診斷工具正在評估效益，討論納入健保暫時性支付可行性，預計今年底完成評估。

石崇良今天出席行政院生技產業策略諮議委員會議，針對「健康台灣」議題介紹推動全人健康照護策略，他說，健保署去年首次給付AI輔助工具，主要用於手術麻醉高風險病人，維持血壓穩定，減少術後併發症風險。

隨著數位醫療時代來臨，石崇良說，AI診斷工具納入健保是下一步，如輔助判讀電腦斷層造影顱內出血等，正在進行成本效益評估，以利作為未來數位醫療給付參考，預計底完成相關評估，「也許就會進入給付。」

另外，醫療科技進步，新療法產品不斷問世，納入健保給付前，自費市場核准程序繁瑣，過去自費醫療器材待審查，須由各醫療機構遞件當地衛生局，各縣市衛生單位各別審查。健保署研擬建立自費醫療收費平台，優化為單一平台、單一窗口。

石崇良表示，未來由健保署提供統一格式文件，待審查自費醫療器材文件皆由健保署協助收集，全台22縣市聯合審查機制，加速核定程序，新興醫療產品只要有任一縣市核准，其他縣市可參考，無須重新走程序，預計今年下半年開始試辦。

鼓勵國產新藥生產，避免缺藥問題不斷發生，健保署提出多項誘因，包含使用國內生產原料製造的藥品、安全性臨床試驗獲國際學術期刊發表，且刊載於仿單的國內製造藥品，或向中央衛生主管機關為P4專利聲明，且獲准核發藥證的學名藥，未來價格將加算10%。

石崇良說，針對衛福部食藥署公告必要藥品，同分組內有國內製造藥品，未超過3項者，屬於稀缺藥證，健保將保障藥價，當年度藥品費用支出目標制（DET）不調整。「藥物給付項目及支付標準」、「藥品價格調整作業辦法」預計將於今年底前完成修正。

健保署 石崇良 衛生局

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