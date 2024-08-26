明天繼續熱！大台北恐出現37度高溫 未來颱風動態曝光
中央氣象署預報員王恩鴻表示，未來1周天氣變化主要在午後雷陣雨範圍的變動，明後2天水氣偏少，後天大台北甚至會出現37度高溫，周四後水氣增加，且有局部較大雨勢，周五至下周一天氣再回穩；中颱珊珊往日本方向前進，預估最快周三晚間登陸，未來一周暫無熱帶系統，9月初後再持續觀察是否還有熱帶擾動發展。
根據氣象署官網，今天最高溫位於屏東縣鹽埔36.1度，第二、三高溫均位於台東縣，分別為石寧山35.6度、東河35.4度；累積雨量部分，高雄市寶山今累積雨量高達139毫米最多，其次為雲林縣棋山102毫米，嘉義縣番路也累積97.5毫米雨量。
王恩鴻說明，未來1周天氣變化主要在午後雷陣雨範圍的變動，清晨至上午，中南部地區有零星短暫陣雨，各地白天高溫煙熱，午後各地易有局部短暫雷陣雨。
明後（27、28日）2天水氣偏少，天氣穩定且炎熱，午後雷陣雨侷限在山區；周四（29日）水氣增多，午後各地易有局部短暫雷陣雨，且有局部大雨發生幾路，降雨範圍較大，雨勢也比較明顯。
周五至下周一（8月30日至9月2日）各地多雲到晴，午後雷陣雨範圍主要在西半部及其他山區，並有局部短暫雷陣雨。
溫度部分，王恩鴻表示，未來1周各地高溫普遍約32至35度，沒下雨時感受悶熱，尤其周三大台北地區可能出現37度高溫，下周天氣回穩，溫度也會略微上升；另周三前，夜晚至清晨，金馬地區易有濃霧、影響能見度。
颱風部分，黃恩鴻指出，中颱珊珊明天逐漸北轉，往日本方向前進，先碰到九州再到四國，預估周三晚間至周四登陸，因此周三、四是影響日本最劇烈的時候；短期來看，未來1周暫無熱帶系統，待9月初後再持續觀察低壓帶是否有熱帶擾動的發展。
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