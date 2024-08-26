快訊

中廣附隨組織案贏了！免遭追徵77億 黨產會搞錯「時間點」成敗訴關鍵

柯文哲稱買商辦自用卻當包租公 租客傳為綠委特助？陳秀寶發聲了

花蓮首架直飛越南富國島包機 8月30日台越3城市直航觀光

中央社／ 花蓮縣26日電

花蓮縣府與越南旅行業者合作，將於8月30日至9月3日推出花蓮－越南直飛包機，採胡志明－花蓮－富國島飛行路線；縣府指出，不受地震影響，今年已引進4架國際直飛包機。

花蓮縣政府觀光處今天發布訊息表示，此飛行路線不僅為越南遊客提供直達花蓮的便利，還連接越南2大城市與花蓮，預計吸引約172名越南遊客搭乘越捷航空A321包機展開5天4夜花蓮觀光之旅，並將有230名花蓮鄉親直飛富國島旅遊，進一步促進花蓮旅遊產業發展及國際知名度提升。

花蓮縣政府觀光處長余明勳表示，今年縣府已成功引進4架國際直飛包機，均不受0403地震影響，正常飛抵花蓮；此次包機由花蓮縣旅行商業同業公會、旅行社等共同執行，特別採取「胡志明－花蓮－富國島」飛行路線，不僅便利越南遊客直達花蓮，還連接2大越南城市與花蓮，為未來多元化國際航線開拓更多商機。

未來，縣府將繼續推廣花蓮至日本、韓國及東南亞各國，包括馬來西亞、新加坡、汶萊、泰國及越南等國際直航計畫，吸引更多國際旅客訪花，讓「花蓮走向世界，世界走進花蓮」，共同體驗花蓮獨特自然景觀與人文魅力。

余明勳指出，透過多種方式提升花蓮直航包機的市場競爭力，包括爭取中央延長「推動花東永續旅遊境外包機來台獎助要點」的補助年限至民國114年底，並於0403地震後成功爭取到獎助金額提高；縣府也提供包機補助，藉由直飛包機便利性與創新性將3城市連結，預計吸引更多越南遊客前來花蓮，提升花蓮國際能見度與觀光產值。

富國島 航線 花蓮縣政府 越南

延伸閱讀

在國小操場烤肉…花蓮玉里鎮公所辦千人大會烤活動 鎮民憂PU跑道受損

台科大技優生返鄉推科技教育 3D列印製食品模具

越南整年國定假日僅11日 民眾提議盼增加3天國定假日

日籍網紅「Iku老師」聯合表演團體花蓮演出 盼提振觀光市場

相關新聞

明天繼續熱！大台北恐出現37度高溫 未來颱風動態曝光

中央氣象署預報員王恩鴻表示，未來1周天氣變化主要在午後雷陣雨範圍的變動，明後2天水氣偏少，後天大台北甚至會出現37度高溫...

助紓解市區停車需求 國產署推動路外停車場業務

國產署為提高國有土地開發前過渡時期利用效率，及活化市區零星閒置土地，並協助地方紓解停車需求，辦理設置平面式收費臨時路外停...

吃了半年健康餐卻胖了7公斤 減重醫師點出問題癥結

一名33歲女性，喜愛各種雞蛋料理，三餐少不了水煮蛋、茶葉蛋、蒸蛋，再搭配燙青菜。為了健康，她每天都自煮少油、少鹽的健康餐...

造型師Enzo突因癲癇離世 醫籲患者應速檢測基因防猝死

造型師Enzo過去曾上過「康熙來了」，前衛的造型讓大家印象深刻，不過7月才剛過完42歲生日，卻驚傳在25日過世，他的親姊...

減肥總是失敗？營養師提要避開的三大陷阱 這一點最重要

減肥總是半途而廢嗎？營養師Ricky在Instagram粉絲專頁分享三大「你應該避開的陷阱」，來看看是什麼讓你一直減肥失敗！

青少年吸菸人口正逐漸成長 電子煙2年增雙倍

菸品正危害青少年的健康，不論紙菸、電子煙、加熱菸，均含有易致成癮的尼古丁。國民健康署最新調查發現，電子煙的使用率在短年內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。