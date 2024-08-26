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助紓解市區停車需求 國產署推動路外停車場業務

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
國產署為提高國有土地開發前過渡時期利用效率、活化市區零星閒置土地，協助地方紓解停車需求，辦理設置平面式收費臨時路外停車場，截至113年7月，已提供201處國有土地（面積41.52公頃）辦理平面式收費停車場。圖／本報系資料照片
國產署為提高國有土地開發前過渡時期利用效率、活化市區零星閒置土地，協助地方紓解停車需求，辦理設置平面式收費臨時路外停車場，截至113年7月，已提供201處國有土地（面積41.52公頃）辦理平面式收費停車場。圖／本報系資料照片

國產署為提高國有土地開發前過渡時期利用效率，及活化市區零星閒置土地，並協助地方紓解停車需求，辦理設置平面式收費臨時路外停車場，截至113年7月，已提供201處國有土地（面積41.52公頃）辦理平面式收費停車場。

國產署表示，擇定無處分、利用計畫的適當國有土地，依相關規定委託政府機關或公開招選具有專業能力的民間業者，辦理設置平面式收費臨時路外停車場，達成活化利用國有土地、改善都市景觀、民眾停車便利多贏局面。

國產署說明，已建立辦理停車場相關標準作業流程，並應實務需要與時俱進，於113年5月9日修正相關規定。

國產署主秘連尤菁表示，各分署辦理平面式路外收費停車場作業方式有二，一是國產署各分署委託各級政府機關，由各級政府機關負責規劃停車場，以出租方式公開招選廠商投資經營，收益由雙方分收，並因應地方停車迫切需求，為能立即提供民眾停車，修正放寬於完成公開招商前過渡時期，開放民眾停車及收費規定。

另一是由國產署各分署自行公開招商，與具有專業能力的民間業者合作闢建停車場經營使用，各分署得依個案情形，在招商文件規範契約期間及屆期時得予延長續約，每次簽定契約3年為一期，期滿再續約一期，契約累計年期最長有6年彈性，避免契約屆期時倘仍無具體長期活化方式，需再重新招標，以簡化行政作業流程。

連尤菁指出，委託各級政府機關案件六都最多，第一是新北市46處、台中市26處、高雄市21處。

國產署進一步說，該署辦理設置平面式路外收費停車場方式，都以自由競爭市場機制收取停車場權利金或租金，有助引進民間資金興建及經營管理技術，增加市區停車位供給，紓解停車空間不足問題。

停車場 國產署

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