青少年吸菸人口正逐漸成長 電子煙2年增雙倍

菸品正危害青少年的健康，不論紙菸、電子煙、加熱菸，均含有易致成癮的尼古丁。國民健康署最新調查發現，電子煙的使用率在短年內成長近二倍，盡管違法，但110年近8萬名國高中生吸食電子煙，高於抽紙菸青少年5萬9000人。

國健署「110年青少年吸菸行為調查」結果顯示，國中生吸菸率2.2%，吸菸人數逾1萬3000人；高中職生吸菸率7.2%，吸菸人數超過4萬6000人，相加起來直逼6萬大關。國健署副署長賈淑麗表示，青少年使用紙菸的情形，有隨著年級上升而增加的趨勢。

至於電子煙使用率，107年調查顯示，國中生1.9%、吸菸人數約1萬3000人；高中職生3.4%、吸菸人數約2萬6000人，國高中生加總約3萬9000人。110年攀升至國中生3.9%、吸菸人數約2萬3000人；高中職生8.8%、吸菸人數約5萬6000人，國高中生加總約7萬9000人，電子煙的使用率在短年內成長近二倍。

賈淑麗強調，青少年吸電子煙的比率增加，且超過紙菸，學生應建立拒菸、反菸識能，更懂得拒絕菸品危害。

自112年3月22日施行「菸害防制法」至112年12月31日止，政府實體稽查及網路稽查合計27萬餘家件次，查有違法行為經完成行政程序，開立處分書計735件。處分書依行為人或商家數統計，電子煙186件、加熱菸282件、使用電子煙或加熱菸267件，裁罰金額合計4493萬2667元整。

今年度至7月31日止，稽查家件次達16萬425次，開立處分書計370件，共計電子煙43件、加熱菸224件、使用電子煙或加熱菸103件，裁罰1970萬6000元整。

賈淑麗呼籲，愈早抽菸，日後戒菸變得更加困難。戒菸專線服務中心統計，透過0800-636363戒菸專線協助，戒菸成功率近四成。這當中，112年青少年服務共計767人次、113年1-7月青少年服務共計681人次。

青少年戒菸成功比例，計算13-18歲以下「點戒菸」成功率，112整年度六個月「點戒菸」成功率67.2%。「六個月點戒菸」成功定義是「指戒菸過程中，第六個月追蹤個案訪問時間點，回推過去7天內未吸菸者」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康