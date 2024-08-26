遠距醫療擬擴大 研議納入心理諮商

台灣遠距醫療今年起擴大適用範圍，除山地、離島，進一步納入醫療資源缺乏鄉鎮、矯正機關，甚至連具健保身分在越南台商也開始試辦遠距醫療，衛福部將研議遠距心理諮商可行性。

衛生福利部中央健康保險署長石崇良今天出席行政院生技產業策略諮議委員會議，針對「健康台灣」議題介紹推動全人健康照護策略，他提到，通訊診察治療辦法今年7月修正實施，從遠距會診進階至在宅急症照護，遠端監測納入必要項目，帶動新興照護模式，如穿戴式裝置等發展。

遠距精神科醫療是國際趨勢。石崇良說，台灣現在僅開放監獄、看守所等矯正機關藥癮者適用，主要是考量部分矯正機關地處偏遠、精神科醫師人數較少，將戒癮相關精神科治療納入遠距醫療。目前確實在考慮規劃增加其他精神科個案、治療方式，不限於矯正機關，成為遠距適用對象。

石崇良會後告訴中央社記者，「遠距心理諮商」就在討論名單，因心理諮商無需開立藥物，越來越多國家開始發展遠距。現階段只是初步提出構想，還有非常多細節待討論，包含遠距心理諮商適用對象、執行環境、健保給付方式等，甚至是衍伸出的病人隱私問題也還在尋找解方。

據國際經驗分析，遠距精神科醫療可改善偏鄉精神醫療不足問題，還能減輕就醫污名化感受，減少延誤病情風險，以利精神照護追蹤連續性。石崇良認為，雖遠距精神科醫療有好處，但精神醫療界對遠距效果、「面對面」諮商能否被取代尚無共識，仍待與專業團體進一步討論。