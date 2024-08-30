中秋節必吃王品燒肉！99元起爽吃海陸雙饗 、加碼A5和牛超划算

中秋節就是要和家人朋友歡聚、一起大口吃燒肉！想要兼顧高品質和CP值，那絕對不能錯過王品旗下3大燒肉品牌，除了可以一次吃到不同的肉品和海鮮，還有蔬菜沙拉、米食料理、甜點、飲料等，帶給你超級療癒的多元化享受，重點是，王品於9/2推出期間限定超值海陸雙饗，99元起就能吃到澎派海鮮、紐西蘭牛舌 、安格斯牛和日本A5和牛，讓你吃好吃滿，還吃得超級划算！

王品集團3大燒肉品牌：「肉次方燒肉放題」、「Oh my！原燒」、「金咕」推出中秋期間限定超值海陸雙饗，圖為「Oh my！原燒」雙人套餐。 (圖／吳彥鋒 攝影)

中秋燒肉推薦1. Oh my！原燒就算你沒吃過，也一定聽過超人氣的「Oh my！原燒」，指定門店限時推出單人套餐 698元起，讓你一個人也能盡情享受燒肉時光，多人聚餐時一人一份，不必互相配合，吃起來更盡興！主廚烤物壺漬牛、副食更是讓人驚喜連連，大豐盛！大滿足！(單人套餐適用門店：板橋文化、三重龍門、竹北光明、桃園台茂、台中公益、高雄中山 )

「Oh my！原燒」指定門店限時推出單人套餐 698元起。 (圖／吳彥鋒 攝影)

「Oh my！原燒」限時推出中秋節超值優惠：超澎派的「海味三王者」，完整一隻大透抽、加上黑虎蝦和鮑魚，加購價只要199元。2024/9/2-10/31，內用消費1客套餐，使用99元王品瘋美食APP加肉券，即可兌換原價328元的紐西蘭牛舌，這不吃真的對不起嫦娥啊！

使用瘋美食99元加肉券，可兌換紐西蘭牛舌；超澎派「海味三王者」加購價199元。 (圖／吳彥鋒 攝影)

一邊大口吃肉，一邊爽嗑石鍋飯，更帶勁！單人套餐加價59元，可加購「月見牛肉石鍋飯」或「蒜香奶油豬肉石鍋飯」，加價79元可加購料多味美的「海の秘寶粥」，CP值爆表不說，食量大的朋友絕對吃得超滿足！

「Oh my！原燒」單人套餐可加價購「蒜香奶油豬肉石鍋飯」、 「海の秘寶粥」、「月見牛肉石鍋飯」。 (圖／吳彥鋒 攝影)

除了單人套餐，「Oh my！原燒」也有雙人套餐，有戰斧豬排、肋眼牛排套餐兩種選擇，每份套餐皆包含十種肉品、海鮮，是多人聚餐的好選擇！趕緊手刀來訂位

「Oh my！原燒」戰斧豬排雙人套餐。 (圖／吳彥鋒 攝影)

中秋燒肉推薦2. 肉次方 燒肉放題網友號稱史上最強燒肉吃到飽品牌「肉次方」，最低598元起無限享用100%原塊牛肉、豬、雞、海鮮等數十種品項，每一款份量十足，新鮮看得見，還有烤物蔬菜、漬物小菜 、日韓拌飯及鍋物、聖代吧…...，就怕客人吃不過癮，因此被封為「追肉聖地」。

「肉次方」最低598元起燒肉吃到飽，數十款100%原塊肉品、海鮮，無限享用吃到飽。 (圖／吳彥鋒 攝影)

因應中秋節，「肉次方」推出超值銅板加購優惠！碩大肥美的廣島牡蠣，期間限定加購價99元，透過王品瘋美食APP領取99元加肉券，憑券加購原價268元的「日本A5和牛肩小排」也只要99元，中秋不約朋友一起來爽嗑一番，真的說不說去啊！

「肉次方」推出中秋限時優惠：廣島牡蠣大大、 日本A5和牛肩小排，99元超值加購。 (圖／吳彥鋒 攝影)

來到「肉次方」，最吸睛的莫過於桌邊現切的招牌原塊牛排，手工鮮切呈現百分之百最完美的風味，有比臉大且鮮嫩多汁的肋眼牛排和頂級和牛嫩肩牛排可以選擇，大口吃牛排超過癮，許多網友大呼：「光吃牛排就夠本了」、「CP值衝破天際！」不囉嗦，記得提早預約訂位

「肉次方」主打桌邊現切原塊肋眼牛排、和牛嫩肩牛排吃到飽。 (圖／吳彥鋒 攝影)

中秋燒肉推薦3.金咕韓式燒肉控照過來！來「金咕」爽吃原塊燒肉，配辛奇豬肉豆腐鍋、煎得香香脆脆的滿分蔬菜煎餅、超誘人的爆炸起司蒸蛋、辣咚咚起司年糕等，雙人套餐只要988元起！

金咕棒雙人套餐。 (圖／吳彥鋒 攝影)

「金咕」中秋優惠更是誠意十足，199元可加購「蒜你厲害蝦爆海鮮」，海鮮控怎能抵抗？鮮美又彈牙，絕對讓你忍不住一口接一口！ 使用99元王品瘋美食APP加肉券，可兌換原價298元的安格斯翼板牛，讓你多種願望一次滿足！

「金咕」中秋加價購：蒜你厲害蝦爆海鮮、安格斯牛，每樣都超划算！ (圖／吳彥鋒 攝影)

「金咕」最具特色的是使用原塊厚切的「國產豬五花三吃」，國產肉吃起來就是特別新鮮美味！第一吃「黃金鑄鐵燒—百搭原味」，使用韓國進口鑄鐵壓肉板，將豬五花肉逼出多餘油脂，金黃色香噴噴、吃起來外酥內軟的肉質，絕對讓人吮指回味！包著生菜吃更清爽！

國產豬五花三吃：第一吃「黃金鑄鐵燒—百搭原味」、第二吃「罪惡濃起司」、第三吃-季節限定「爆炒醬羅勒」。 (圖／吳彥鋒 攝影)

第二吃「罪惡濃起司」，豬五花包覆莫札瑞拉起司，感受肉汁與奶香交織，同時在口中迸發！超罪惡組合別想太多，先吃再說！ 第三吃季節限定「爆炒醬羅勒」，用羅勒與秘製韓醬爆炒豬五花，甜辣中帶著羅勒香氣超解膩，是台灣人一定會喜歡的味道！更棒的是，「金咕」主打專人代烤、由專人桌邊服務、把肉烤得又香又嫩、將將好，吃貨們只要負責開心聊天、優雅吃烤肉就好！ 現在就約起來

「金咕」主打專人代烤， 由專人桌邊服務、把肉烤得將將好。 (圖／吳彥鋒 攝影)

月圓人團圓，中秋來王品吃燒肉，和家人好友開心團圓！快把握9/2-10/14 ，來王品豪氣吃燒肉，享受中秋限時超值加購優惠！王品會員更別忘了於8/19-9/30 ，到瘋美食App領取$99放肆加肉券 ，聚餐加菜澎派又實惠！太超值了！必須推薦給大家！(瘋美食APP領券時間：8/19-9/30、票券回兌時間：9/2-10/31限平日使用：週一-週五，9/17中秋節不適用 )