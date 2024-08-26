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中颱珊珊北轉 估最快28日晚登陸日本九州

中央社／ 台北26日電

氣象署今天表示，中颱珊珊逐漸北轉，最快28日晚間有機會登陸日本九州，28至30日是影響日本最顯著期間，影響範圍包含九州至關西地區；台灣明天天氣晴到多雲，午後山區有局部短暫雷陣雨。

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，中颱珊珊的速度減慢、並開始向北轉，預估明天強度最強、但應該仍在中颱強度；依現在資料顯示，28日晚間至29日上午有機會登陸日本九州，登陸後會逐漸減弱，28至30日是影響日本最明顯的期間，從九州至關西地區都需要注意。

黃恩鴻表示，台灣明天、28日天氣偏熱，各地晴到多雲，午後山區有局部短暫雷陣雨，清晨中南部地區有零星短暫陣雨；其中28日大台北地區可能有攝氏37度左右高溫發生。

黃恩鴻指出，29日水氣最盛，各地大多為多雲到晴，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機會；30日起至下週水氣逐日減少，午後西半部地區及其他山區留意局部短暫雷陣雨。

黃恩鴻提醒，今晚至28日的夜晚至清晨，金馬地區易局部霧或低雲，影響能見度。

黃恩鴻說，目前海面上的熱帶系統僅中颱珊珊，預估未來一週尚未有其他系統發展的跡象；9月之後大低壓帶中仍有部分熱帶擾動生成，但是否增強為熱帶性低氣壓或是颱風，需要再觀察。

日本 氣象署

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