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公私協力推動保安林 林業署辦論壇開放報名

中央社／ 台北26日電

林業署今天表示，保安林具備涵養水源等多元價值，近年以公私協力推動，9月4日、24日各辦1場「保安林惠益分享論壇」，揭露案例、方法，開放公、私團體及民眾報名參加。

農業部林業及自然保育署今天發布新聞稿指出，保安林是國土生態保育綠色網絡中的重要棲地，近年推動「保安林公司協力機制」，9月在林業署2樓國際會議廳舉辦「保安林惠益分享論壇」分享實況，報名網址為https://reurl.cc/QE62kq 。

論壇分2場，第一場9月4日舉行，主題為「保安林惠益分享之公私協力新篇章」，分享公私協力參與保安林的案例與方法，報名期間自即日起至9月1日止。

第二場9月24日舉行，主題是「保安林惠益分享之經營管理新思維」，包含從林地管理、國土綠網及現地保育視角檢視保安林的定位及重要性，報名期間自即日起至9月17日止。

林業署說明，保安林是為了發揮涵養水源、土砂捍止及飛沙防止等特定公益功能，依據森林法劃定的特別森林，多位在都市城鄉的近郊或海岸，與人民的生活息息相關，具有支持性、調節性、供給性與文化性等多元性生態系服務價值。

關於「保安林公私協力機制」，林業署說，是攜手保安林周邊社區部落及在地機關，參與經營管理及議題討論，並鏈結在地文化特色及產業服務功能，讓在地居民、權益關係人共享以保安林生態服務價值為發展核心的惠益的機制。

林業署 機制 生態 綠色 農業部

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