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減肥總是失敗？營養師提要避開的三大陷阱 這一點最重要

聯合新聞網／ 綜合報導
減肥總是失敗，營養師Ricky提三大陷阱要避開。示意圖/ingimage
減肥總是失敗，營養師Ricky提三大陷阱要避開。示意圖/ingimage

減肥總是半途而廢嗎？營養師Ricky在Instagram粉絲專頁分享三大「你應該避開的陷阱」，來看看是什麼讓你一直減肥失敗！

陷阱一、過度單一的節食方法

選擇代餐或是能量餅乾認為可以輕鬆減肥，雖然聽起來簡單但難以跟生活做結合，過度依賴這樣的計畫反而會有反撲的效果。

陷阱二、照抄他人的減脂計畫

每個人的身體與習慣狀態都不同，社群平台上他人成功的案例並不代表適用於你。生活習慣與飲食喜好的不同都會影響你計畫的成敗，即使你們條件雷同，也不一定可以100%做到一模一樣。

陷阱三、缺乏耐心

許多人減脂僅一週就會因為成效不明顯而氣餒，營養師Ricky強調減脂是一個「狀態」，至少需要一個月以上的時間，同時所有計畫都要做到成效才會非常明顯。1公斤的脂肪等於7700大卡，需要長時間才可以消耗。

我們的生活習慣透過多年養成，要一夕之間改變是不可能的，他建議花「66天」養成好的習慣，再進到下一階段，循序漸進地給自己多一點耐心是最重要的一點

減肥 營養師

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