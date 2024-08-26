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現代青壯年心理壓力大 專家提5大指標自我檢視

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮門諾醫院配合衛福部「青壯世代心理健康支持」方案，提供15歲到45歲每人3次免費心理諮商服務，幫助青壯年恢復健康心理狀態。圖／門諾醫院提供
花蓮門諾醫院配合衛福部「青壯世代心理健康支持」方案，提供15歲到45歲每人3次免費心理諮商服務，幫助青壯年恢復健康心理狀態。圖／門諾醫院提供

現代社會節奏快速，許多青壯年面臨職場與家庭雙重壓力，容易引起心理疾病。花蓮門諾醫院配合衛福部政策，將「青壯世代心理健康支持」方案服務對象擴大至15歲到45歲，提供每人3次免費心理諮商服務，幫助青壯年恢復健康心理狀態。

根據衛福部統計，30至45歲國人中，每4人就有1人經歷焦慮或憂鬱等心理困擾。門諾醫院臨床心理師温勇勝表示，許多青壯年在工作與家庭壓力下，常忽視心理健康，可透過5大指標察覺自身心理狀況，及時尋求專業協助，以免心理壓力累積。

5大指標分別為睡眠狀況、食慾改變、體重變化、情緒波動、親友關心，像是連續1周睡不好、食慾突然增減、1個月內未刻意控制體重增減超過5公斤、情緒起伏大到難以自控或明顯壓抑、身邊有2人以上關心自己等。

温勇勝表示，近年雖然有愈來愈多青壯世代意識到壓力、困擾與憂愁，但主動在早期透過心理治療或諮商來自助比例仍低，通常出現失眠、胸悶、掉髮或對人際、生活產生明顯負向影響時才尋求協助，這時可能就需要更多心力、時間調整，並恢復平穩身心狀態。

温說，衛福部近期推出「青壯世代心理健康支持」方案，主要提供目前遇到心理困擾或在猶豫是否尋求心理諮商的民眾，15至45歲每人3次免費心理諮商服務；之前已使用過15至30歲「年輕族群心理健康支持」方案者，今年仍可再次申請，透過醫院掛號系統預約諮詢服務，或電洽03-8241433。

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