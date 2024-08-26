快訊

獨／中信金公開收購新光金 「鋼鐵人」集體出動支持已有8%股權

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台76線、台19線以西通車路段紅燈多 工務段調整號誌連鎖

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
東西向快速道路台76線台19線以西工程的第一、二標路段，民眾抱怨很多交通號誌，經常走走停停。記者簡慧珍／攝影
東西向快速道路台76線台19線以西工程的第一、二標路段，民眾抱怨很多交通號誌，經常走走停停。記者簡慧珍／攝影

東西向快速道路台76線、台19線以西工程的第一、二標完工通車，常有用路人抱怨紅綠燈交通號誌多，走走停停，竟比通行原來鄉鎮間舊路慢5至10分鐘，一點都不快速；公路局北區公路新建工程分局第七工務段今表示，已調整號誌連鎖，如維持在路段速限70公里，可望順暢好行。

台76線台19線以西第一標永興至文津段2022年9月通車，今年元月27日第二標文津至西庄段通車，兩段相加約16公里有有十多組紅綠燈，用路人通過3至4個交通號誌就會遇到紅燈停等，運氣不好的半數紅燈，一路走走停停，比原來通行二林至芳苑的縣道、鄉鎮慢5至10分鐘，有些民眾改回走舊路，台76線台19線以西的第一、二標道路達到分散部分車流目的但沒車水馬龍。

北區公路新建工程分局第七工務段表示，已根據民眾反映，把第一至二標的道路分為三段調整號誌連鎖，若保持路段行車速限70公里，每一段都會順暢；待第三、四標道路完工，公路總局和新建工程分局將重新調整交通號誌連鎖性，讓全線在速限70公里不超速的情況下可通暢好行。

台76線台19線以西的第三、四標工程工程目前進度均超前，預計明（2025）年7月及2026年8月完工，2026年底可望如期全線通車，串聯國道1號、國道3號與台61線，從芳苑鄉延伸到埔鹽鄉，縣政府期待未來會有效提升彰化西南角的交通品質。

國道 紅綠燈 速限

延伸閱讀

高CP值工程過關！寶二水庫加高溢流堰增210萬噸蓄水 滿足新竹地區用水

虎尾通往高鐵站最快道路「芒果大道」 趕明年春節前通車

雲林虎尾芒果大道工程進度6成 力拚農曆年前通車

內門觀光休閒園區明年開園 遭審計部點名多項工程缺失

相關新聞

台76線、台19線以西通車路段紅燈多 工務段調整號誌連鎖

東西向快速道路台76線、台19線以西工程的第一、二標完工通車，常有用路人抱怨紅綠燈交通號誌多，走走停停，竟比通行原來鄉鎮...

鴨蛋明起調降2元 下周仍有機會再降

先前因應鴨蛋大缺加上中秋節蛋黃酥的龐大需求，鴨蛋每斤從48元漲至50元創下歷史新高，屏東蛋商公會今天表示，目前供貨陸續恢...

台中歌劇院遇見巨人系列10月登場 推出11檔節目

台中國家歌劇院今天宣布，2024「NTT遇見巨人」系列將從10月25日到12月22日登場，推出國內外11檔節目，包括歌劇...

現代青壯年心理壓力大 專家提5大指標自我檢視

現代社會節奏快速，許多青壯年面臨職場與家庭雙重壓力，容易引起心理疾病。花蓮門諾醫院配合衛福部政策，將「青壯世代心理健康支...

睡不夠也會胖！營養師點10個「不知不覺」發胖習慣 網認同：全中

總是覺得自己莫名其妙地發胖嗎？營養師高敏敏在社交平台指出10個默默發胖的原因，分別是吃太快、水喝太少、吃宵夜、久坐、睡眠不足、生活壓力、蛋白質不足、膳食纖維不足、愛沾醬、吃飯時間不規律，並對此詳細敘述原因。有網友留言自己這些生活習慣全中。

Uber升級3大乘車安全新功能 Uber Eats試辦VR道安課程

為了持續提升合作夥伴、消費者的使用安全，Uber與Uber Eats今日公布多項業界領先安全科技與道路安全教育與獎勵舉措...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。