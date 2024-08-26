台76線、台19線以西通車路段紅燈多 工務段調整號誌連鎖

東西向快速道路台76線、台19線以西工程的第一、二標完工通車，常有用路人抱怨紅綠燈交通號誌多，走走停停，竟比通行原來鄉鎮間舊路慢5至10分鐘，一點都不快速；公路局北區公路新建工程分局第七工務段今表示，已調整號誌連鎖，如維持在路段速限70公里，可望順暢好行。

台76線台19線以西第一標永興至文津段2022年9月通車，今年元月27日第二標文津至西庄段通車，兩段相加約16公里有有十多組紅綠燈，用路人通過3至4個交通號誌就會遇到紅燈停等，運氣不好的半數紅燈，一路走走停停，比原來通行二林至芳苑的縣道、鄉鎮慢5至10分鐘，有些民眾改回走舊路，台76線台19線以西的第一、二標道路達到分散部分車流目的但沒車水馬龍。

北區公路新建工程分局第七工務段表示，已根據民眾反映，把第一至二標的道路分為三段調整號誌連鎖，若保持路段行車速限70公里，每一段都會順暢；待第三、四標道路完工，公路總局和新建工程分局將重新調整交通號誌連鎖性，讓全線在速限70公里不超速的情況下可通暢好行。

台76線台19線以西的第三、四標工程工程目前進度均超前，預計明（2025）年7月及2026年8月完工，2026年底可望如期全線通車，串聯國道1號、國道3號與台61線，從芳苑鄉延伸到埔鹽鄉，縣政府期待未來會有效提升彰化西南角的交通品質。