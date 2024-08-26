鴨蛋明起調降2元 下周仍有機會再降

總是覺得自己莫名其妙地發胖嗎？營養師高敏敏在社交平台指出10個默默發胖的原因，分別是吃太快、水喝太少、吃宵夜、久坐、睡眠不足、生活壓力、蛋白質不足、膳食纖維不足、愛沾醬、吃飯時間不規律，並對此詳細敘述原因。有網友留言自己這些生活習慣全中。

2024-08-26 15:25