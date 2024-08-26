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鴨蛋明起調降2元 下周仍有機會再降

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
目前供貨陸續恢復正常，明天起鴨蛋調降2元回到每斤48元，下周預計價格仍有調降空間。聯合報系資料照片
目前供貨陸續恢復正常，明天起鴨蛋調降2元回到每斤48元，下周預計價格仍有調降空間。聯合報系資料照片

先前因應鴨蛋大缺加上中秋節蛋黃酥的龐大需求，鴨蛋每斤從48元漲至50元創下歷史新高，屏東蛋商公會今天表示，目前供貨陸續恢復正常，明天起每斤鴨蛋調降2元回到48元，下周預計價格仍有調降空間。

屏東縣蛋類商業公會總幹事許源吉表示，先前凱米颱風重創鴨蛋產區，豪雨讓一定數量的蛋鴨遭沖走，鴨蛋產量因而大減，之後又碰到鴨蛋需求高峰的中秋節，在供不應求下調漲2元，每斤到歷史高價的每斤50元，並不是說中秋節需求高就一定得漲價。

許源吉說，目前鴨蛋的供應已逐漸恢復正常，糕點業者需要的蛋黃酥備貨也到位，因此明天起鴨蛋價格調降2元回到每斤48元，另外存貨量也是決定價格的因素，預計下周鴨蛋價格還有機會再調降。

根據屏東縣蛋類商業公會資料顯示，建議調整每斤蛋價包含新秋48元、老蛋45元、加工39元、挑選蛋53元。

中秋節 屏東縣 蛋價

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