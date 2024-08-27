2024FOCA福爾摩沙馬戲團《虛缺號》，極簡展現馬戲表演的細膩之道

FOCA福爾摩沙馬戲團年度製作《虛缺號》，再度邀請田采薇、Jan Möllmer雙人組「支離疏製作Peculiar Man」執導與11位FOCA馬戲演員，於11月9日至12月8日在桃園、台中、台北，展開70分鐘無中場休息的演出。《虛缺號》將由表演者從他們擅長的身體、動作和技巧取材，以舞蹈劇場形式結構編織，勾勒出一幅現代人的心靈圖像，邀請大家一起來填補《虛缺號》的空白格、尋找人生與生命的意義。8月16日起早鳥票啟售。

2024FOCA年度大戲《虛缺號》二度與支離疏製作合作，與11位馬戲演員，帶來70分鐘中場無休息演出。 圖／江建泰 提供

一場不斷在空格中尋找意義的演出

《虛缺號》開場，會先看到舞台的地板上，排列著ㄇ字型的草堆，以及由ㄇ型草堆拔起15＋1個（15小格與鷹架本身的1大格）巨大鷹架組成的空格。接著，11位表演者，將不斷反覆如工業化生產流水線的制式動作，而隨著時間推進，開始有人走不一樣的路線、跳出來空格（從高達3層樓的鷹架往下跳）、打破框架裡的規律，最後打亂所有規則。

11位表演者，想辦法用各種方式，利用身體與動作在空格中填入意義「為了保持每一格乾淨的畫面，大家無法想像的是，演員在門簾背後要做多少努力！」導演田采薇解釋，表演者填空格的表演也意味著「越是想辦法填空、卻越覺得不滿足，到底要填多少才夠？我們想提供很多畫面和想像，讓觀眾自己消化理解，它沒有標準答案。」

Jan Möllmer笑說，這次最不一樣的部分是，演員人數更多，溝通上比第一次更花時間。 圖／江建泰 提供

你有聽過「虛缺號」嗎？

虛缺號是一個標點符號，過去古書因為破損，文字無法辨識連接上下文，而使用虛缺號暫代。共同編導Jan Möllmer回想，當初以虛缺號為題，想探討的是「虛缺號代表的是一個遺失的空格、無法辨識的字，它曾經存在、不是空白，只是我們已經找不到它是什麼。反觀人生，也不斷在尋找某些事的意義，但這些意義是沒有辦法被定義，只能透過不斷尋找、填補空格。至於能填多少、怎麼填、最後是不是能找到空格的意義？都不會有答案，這就是人生！」很深奧嗎？田采薇笑說「就是因為這麼大的命題，所以我們用極簡的方式，留給觀眾思考、填空。我覺得沒有很難，反而要用放鬆的心情看戲，當你簡單地看、它就很簡單；要把它想得很難，確實也很難，人生不就是這樣！」

在15個空格裡，演員們必須保持格子乾淨漂亮，還必須無斷填補畫面，時間怎麼安排、門要怎麼拉才會有質感、音樂該如何搭配，要思考的細節非常多。 圖／江建泰 提供

魔鬼藏在細節裡

第二次與FOCA合作、目前在德國烏帕塔舞蹈劇場擔任專職舞者的田采薇觀察「舞者和馬戲演員，他們處理與面對表演時的Mindset（思維）是不一樣的。」馬戲演員可能需要一次頂5個人在肩膀上，他所有專注力都要集中在撐住隊友，沒有時間做多餘的表演「這種牽一髮動全身、生死一瞬的專注力，是我們很喜歡馬戲演員的特質。」

不同於2022年第一次為FOCA十週年創作《苔痕》「當時製作前，我們和5位表演者個別做過深度訪談，在劇裡放進每個人擅長的部分，如果說第一次是由我們靠近他們，這次則邀請他們多靠近我們一點。」這是什麼意思？結束第一次《苔痕》演出，知道有第二次合作機會的Jan Möllmer，2022年底立刻進入構思模式「一開始就想要有這個巨型的鷹架。」以視覺先行決定《虛缺號》的重要元素，決定不刻意放進每個人擅長的花式炫技，卻少不了為馬戲演員量身定做的特別演出，一些沒有經過馬戲訓練做不來的動作，田采薇解釋「像他們從三樓跳下來，就不是一般舞者能輕易做到的事。至於怎麼跳，每個人本領不同、做法也不一樣。」大家可以從簡單規律的動作裡，發現每位演員特質上的細膩差異。

當我們好奇《虛缺號》沒有挑戰馬戲演員的動作極限？Jan Möllmer卻給出令人出乎意料之外的答案「昨天我們才決定一場戲，讓可以一次丟7-8顆球、擅長雜耍的演員，這次只玩5顆球，邊跑邊丟，還要把球5、4、3到全部放掉。演員很訝異，他過去的訓練裡被要求『不能掉』、一次拋接的球越多越好，但現在卻要我主動放掉？」FOCA演員的配合度極高，任何困難的挑戰都願意嘗試，但對太簡單的動作反而困惑了，為什麼要放掉？為什麼要重複同一件事？這一段表演甚至長達2分鐘，田采薇細膩的觀察到「演員在丟球的過程中，呈現出來的是一種時間的流逝感。演員自己都沒有注意到的是，當他在慢慢把球放掉的時候，他的臉部表情、身體肌肉、他的狀態都隨著球慢慢減少而改變著。」這種改變，甚至不會因為排練次數增加而消減「只要專注力在，所有的變化都會在！」而將這種細膩情感與張力，編織在劇目中，也正是來自於同樣畢業於德國福克旺藝術大學的支離疏製作，才能深刻處理的細節。

田采薇發現，舞者和馬戲演員，處理與面對表演時的Mindset（思維）是不一樣的。馬戲演員的專注力要集中在撐住隊友，沒有時間做多餘的表演「這種牽一髮動全身、生死一瞬的專注力，是我們很喜歡馬戲演員的特質。」 攝影／秦大悲、圖／FOCA提供

田采薇與Jan Möllmer從2014年開始合作，並於2017年共同創立舞蹈團體「支離疏製作」（Peculiar Man），與歐洲及台灣藝術家進行多元化藝術交流與創作。 攝影／秦大悲、圖／FOCA提供

田采薇與Jan Möllmer從2014年開始合作，並於2017年共同創立舞蹈團體「支離疏製作」（Peculiar Man），與歐洲及台灣藝術家進行多元化藝術交流與創作。 圖／江建泰 提供

極簡才是最難的部分

田采薇回想自己北藝大畢業後，進入德國福克旺舞蹈系讓她印象最深刻的是「一進學校，居然要我們從舞蹈初學者才會做的雙手扶把杆開始做起，我都大學舞蹈系畢業了，還要練這個？」但後來參與《春之祭》演出才驚覺，原來從福克旺到編舞家Pina Bausch一脈相承的基礎訓練，都是為了把動作做到最乾淨、把多餘的東西放掉，表演的時候才有辦法用最純粹的方法演出，她更舉例「所有有質感的東西，不都是極簡嗎？！」

在《虛缺號》中看不到大家預期馬戲表演飛來滾去的刺激橋段，卻能從更細緻的視角，重新認識馬戲演員、認識不一樣的FOCA福爾摩沙馬戲團！

《虛缺號》於11月9日至12月8日在桃園、台中、台北演出，邀請大家來認識不一樣的FOCA福爾摩沙馬戲團。 圖／江建泰 提供

演出資訊

演出時間：11/9（六） 19:30

演出地點：「2024鐵玫瑰藝術節」桃園展演中心展演廳

售票連結

演出時間：11/16（六）19:30 、11/17（日）14:30

演出地點：臺中國家歌劇院 中劇院

演出時間：12/7（六）19:30 、12/8（日）14:30

演出地點：臺北表演藝術中心 球劇場