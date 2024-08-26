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台中歌劇院遇見巨人系列10月登場 推出11檔節目

中央社／ 台中26日電
台中國家歌劇院26日舉行2024「NTT遇見巨人」系列宣告記者會，台中國家歌劇院藝術總監邱瑗（前中）、唐美雲歌仔戲團藝術總監唐美雲（前右）、明華園當家台柱孫翠鳳（前左）出席。 （中央社）
台中國家歌劇院26日舉行2024「NTT遇見巨人」系列宣告記者會，台中國家歌劇院藝術總監邱瑗（前中）、唐美雲歌仔戲團藝術總監唐美雲（前右）、明華園當家台柱孫翠鳳（前左）出席。 （中央社）

台中國家歌劇院今天宣布，2024「NTT遇見巨人」系列將從10月25日到12月22日登場，推出國內外11檔節目，包括歌劇、京劇及歌仔戲，壓軸是明華園的「散戲」。

台中國家歌劇院今天召開2024「NTT遇見巨人」系列宣告記者會，歌劇院藝術總監邱瑗、唐美雲歌仔戲團藝術總監唐美雲、明華園主演孫翠鳳、國光劇團團長張育華、女高音林慈音、男中音丁一憲都出席記者會，並現場演出節目片段，獲得滿堂彩。

邱瑗在會中宣布，2024「NTT遇見巨人」系列將從10月25日到12月22日登場，推出11檔國內外節目，包括德國柏林雷寧廣場劇院、巴伐利亞廣播交響樂團、西班牙佛朗明哥王者卡勒凡、比利時偷窺者舞團、比利時柏格曼劇團等都將來台演出，還有歌劇院年度旗艦製作威爾第歌劇「法斯塔夫」。

在傳統戲曲方面，則有唐美雲歌仔戲團的「孟婆客棧：冥星雙飛俠」、國光劇團的創團10年大作「三個人兒兩盞燈」、明華園總團的文學跨界作品「散戲」等。動見体X王靖惇繼「如北美好」，今年推出續篇「美好如此」，在同一故事脈絡下，改以女性觀點書寫平行的記憶。

歌劇院年度旗艦製作威爾第歌劇「法斯塔夫」的演員林慈音與丁一憲，今天也在記者會中演出劇中唱段，邱瑗指出，全劇參考17世紀荷蘭黃金時期畫作，重塑當時的庶民日常，布景、道具與服裝都從東京新國立劇院原裝運送來台。

邱瑗表示，每年歌劇院的遇見巨人系列都向大師、經典致敬，大師總是不斷超越自我，經典必須歷經千錘百鍊，邀請觀眾一起推開劇場的門，站上巨人的肩膀。

交響樂團 唐美雲 明華園 歌仔戲 遇見巨人

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