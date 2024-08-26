Uber升級3大乘車安全新功能 Uber Eats試辦VR道安課程

為了持續提升合作夥伴、消費者的使用安全，Uber與Uber Eats今日公布多項業界領先安全科技與道路安全教育與獎勵舉措，攜手產、官、學界合作，以「預防、追蹤、保障」3大重點持續落實業界高標準安全措施。

Uber安全科技再升級，推出安全帶提醒、行車記錄器註冊，以及安全偏好設定等新功能。「安全帶提醒」會在乘客一上車就提醒繫好安全帶，另外，第一季上線的「行程錄音」，以及這次新推出的「職業駕駛行車記錄器註冊」，都能在有安全事故、駕駛與乘客遇到有安全疑慮時，提供Uber安全團隊檢視，避免爭議。當乘客叫車時，系統會告知乘客行程可能會被錄影，如果乘客或相關第三方不願意，可在一定時間內取消並重新叫車。

而用戶也能自行選擇「安全偏好設定」，像是設定每次行程開啟、深夜、週末或是酒吧附近行程使用，希望藉由此方式提高所有平台用戶善用Uber各項安全性功能，包含PIN碼驗證、錄音、分享行程狀態等功能，守護自身行程安全，也讓親友安心。

另外，Uber Eats除了每年挹注近百萬元與各縣市監理所及交通警察大隊辦理「實體道安講習」，所有外送合作夥伴都需要在提供外送服務之前，完成包括道路安全、食品安全，及職業安全等課程，更將率先與台北區監理所合作推出產業第一「安全騎乘獎勵計劃」，希望通過獎勵的方式，鼓勵外送合作夥伴維持遵守交通規則的安全駕駛行為。

今年Uber Eats也與中華大學羅仕京副教授兼區域運輸研究中心主任及臺南市交通與救援安全協會推出VR道路模擬騎乘課程及機車防禦駕駛專場，希望藉此協助外送合作夥伴預判道路使用者的用路行為及風險，提升防禦及安全駕駛的能力。

而平台持續擴大安全防護網，為合作夥伴與用戶提供更多安心保障。例如，Uber Eats為平台活躍外送合作夥伴依法投保「24小時團體傷害保險」之外，今年6月更攜手明台產物保險，率先推出「第三人責任險」，保障外送合作夥伴在外送行程中如因意外事故造成第三方傷亡的情況，可依法申請最高400萬元的理賠金額。而Uber則與合作車隊持續合作，確保職業駕駛在申請開通帳號前，必須依法具備強制險、第三人責任險及乘客險，方能通過App帳戶審核，保障駕駛與乘客的行程安全。

根據Uber Eats平台統計今年上半年大數據顯示，高達75%的Uber One會員至少「每週點一次」，付費年訂閱制會員1在這半年內平均已經省下超過3,800元。Uber也同時宣布Uber One首乘優惠加碼，即日起至9月30日期間，新用戶下載Uber App並加入Uber One，輸入優惠序號「會員一訂省」，首搭即享200元乘車優惠，完成首搭後還可一次解鎖總計800元乘車優惠大禮包，於菁英優步與優步小黃等多元化計程車的乘車行程皆可使用。