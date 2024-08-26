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新平溪煤礦博物園區發動連署爭活路 文資申請案明審議

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市新平溪煤礦博物園區以重點遺址申請「歷史古蹟建築」，市府明天審議，館方發起連署尋求奧援，已有多名學者聲援。圖／新平溪煤礦博物園區提供
新北市新平溪煤礦博物園區以重點遺址申請「歷史古蹟建築」，市府明天審議，館方發起連署尋求奧援，已有多名學者聲援。圖／新平溪煤礦博物園區提供

新北市新平溪煤礦博物園區前年向文化局提報「文化景觀」登錄及全區保存，去年聽從專家現勘建議，改以重點遺址申請「歷史古蹟建築」。市府明天召開文資大會審議，因遺址群分開恐被認定不具文資價值，被迫關門熄燈，館方發起連署尋求奧援，已有多名學者聲援。

新平溪煤礦博物園區負責人龔俊逸說，他的父親龔詠滄生前投資煤礦開採事業，早年向台陽公司買下這處礦場。隨著產業沒落，20多年前轉型為煤礦博物館。私人經營礦業博物館，很難成功，家人當時曾勸阻，但他的父親難以忘情一輩子的志業，前往日本、加拿大取經，並付諸行動。

新平溪煤礦博物園區2002年成立後，先後與日本田川市石炭歷史博物館、北海道釧路市立博物館締結為友好館，延續台、日百年礦業交流。館方今年舉辦煤炭國際研討會，聚集40多名外國學者來訪，在園區內探討煤礦文化保存，打開國際知名度。

龔俊逸表示，前年5月就向文化局提報「文化景觀」登錄，並期望全區保存。到了去年8月間終於等到走到文資現勘程序，並在會議中認定具文化資產價值。館方另聽從建議，改以重點遺址申請為「歷史古蹟建築」。

文化局上月再次安排現勘，並召開文化資產保存價值審查會議。館方事後得知會議結論忽視新平溪園區的系統性價值，例如十分專用側線鐵道與選洗煤場、儲煤槽三位一體，竟被指鐵道「遺構型式簡易，缺乏特殊建築技術價值」，其他如檢量室、翻車台、卸煤斗等決議不列冊追蹤，相當訝異。

龔俊逸說，館方是聽從文化局建議，改以重點遺址申請文資身分，但從審議過程來看，顯見文化局以破碎式單點的工業遺跡，分散化文資提報，違反文資法與國際憲章規定，以及國內外對新平溪煤礦系統性保存的期待。

龔俊逸表示，館方已經努力做到台灣煤礦躋身國際交流平台，仍被政府漠視，需要國內外關心煤礦文化人士聲援搶救，因此發起「守護新平溪聯盟」及連署活動，共同督促文化局明天審議時，積極協助輔導新平溪煤礦取得文資身分，不要讓台灣最後一座礦場走入歷史。

立委廖先翔說，煤礦文化資產保存一向都是民間做得比政府好，應該是政府要來拜託民間繼續做，並在行政程序上給予協助才對。新北市議員林裔綺也支持園區爭取文資身分，保存地方文化，帶動地方觀光。

國土計畫法即將上路，可能導致文史工作者無辜受到牽連。廖先翔認為，各級政府都應該提供協助，而非本位主義推託。他希望新平溪煤礦園區能取得文資身分，若有變數，將邀相關單位共商保存方法。

新北市新平溪煤礦博物園區以重點遺址申請「歷史古蹟建築」，市府明天審議，館方發起連署尋求奧援，已有多名學者聲援。圖／新平溪煤礦博物園區提供
新北市新平溪煤礦博物園區以重點遺址申請「歷史古蹟建築」，市府明天審議，館方發起連署尋求奧援，已有多名學者聲援。圖／新平溪煤礦博物園區提供
新北市新平溪煤礦博物園區與日本釧路市立博物館，去年締結為友好館。圖／新平溪煤礦博物園區提供
新北市新平溪煤礦博物園區與日本釧路市立博物館，去年締結為友好館。圖／新平溪煤礦博物園區提供
新北市新平溪煤礦博物園區以重點遺址申請「歷史古蹟建築」，市府明天審議，館方發起連署尋求奧援，已有多名學者聲援。記者邱瑞杰／攝影
新北市新平溪煤礦博物園區以重點遺址申請「歷史古蹟建築」，市府明天審議，館方發起連署尋求奧援，已有多名學者聲援。記者邱瑞杰／攝影
新北市新平溪煤礦博物園區以重點遺址申請「歷史古蹟建築」，市府明天審議，館方發起連署尋求奧援，已有多名學者聲援。圖／新平溪煤礦博物園區提供
新北市新平溪煤礦博物園區以重點遺址申請「歷史古蹟建築」，市府明天審議，館方發起連署尋求奧援，已有多名學者聲援。圖／新平溪煤礦博物園區提供
新北市新平溪煤礦博物園區以重點遺址申請「歷史古蹟建築」，市府明天審議，館方發起連署尋求奧援，已有多名學者聲援。記者邱瑞杰／攝影
新北市新平溪煤礦博物園區以重點遺址申請「歷史古蹟建築」，市府明天審議，館方發起連署尋求奧援，已有多名學者聲援。記者邱瑞杰／攝影
新北市新平溪煤礦博物園區以重點遺址申請「歷史古蹟建築」，市府明天審議，館方發起連署尋求奧援，已有多名學者聲援。記者邱瑞杰／攝影
新北市新平溪煤礦博物園區以重點遺址申請「歷史古蹟建築」，市府明天審議，館方發起連署尋求奧援，已有多名學者聲援。記者邱瑞杰／攝影
新北市新平溪煤礦博物園區以重點遺址申請「歷史古蹟建築」，市府明天審議，館方發起連署尋求奧援，已有多名學者聲援。記者邱瑞杰／攝影
新北市新平溪煤礦博物園區以重點遺址申請「歷史古蹟建築」，市府明天審議，館方發起連署尋求奧援，已有多名學者聲援。記者邱瑞杰／攝影

平溪 文化局 文化資產

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